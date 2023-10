À Leyton, les fans arrêtent un match pour sauver un des leurs

Parfois, les sit-in sont efficaces.

Ce mardi soir, en League One, la rencontre entre Leyton Orient et Lincoln City a été arrêtée à cause de l’intervention des supporters. Alors qu’on joue la 82e minute, un fan de Leyton est entré sur la pelouse pour alerter l’arbitre, monsieur Stephen Martin, que quelqu’un dans les tribunes a besoin d’assistance médicale.

Pas de réaction de l’arbitre, qui a laissé jouer, alors que la personne en question recevait un massage cardiaque en même temps. Il aura fallu qu’une vingtaine de supporters locaux entrent sur la pelouse et s’y assoient pour que monsieur Martin décide de renvoyer les joueurs aux vestiaires alors que les secours intervenaient toujours.

Tuesday’s fixture against Lincoln City was abandoned due to a medical emergency in the East Stand of Brisbane Road.

The thoughts of everyone at Leyton Orient Football Club are with the individual involved and their loved ones at this distressing time.

The club would like to… pic.twitter.com/vnBuq6D8vs

— Leyton Orient FC (@leytonorientfc) October 3, 2023