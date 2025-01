Avalanche de matchs reportés en Angleterre

Pas un temps à mettre un footballeur dehors.

La vague de froid qui touche actuellement l’Angleterre a fait plusieurs victimes au calendrier du week-end. Si le match entre Everton et Peterborough, un temps menacé, a bien eu lieu jeudi soir, d’autres rencontres n’ont pas échappé au couperet. Trois rencontres de Cup ont été reportées en raison de pelouses gelées : Mansfield-Wigan, Preston-Charlton et Leyton Orient-Derby County. Ces trois affiches ont été décalées à mardi soir. La Cup féminine a elle aussi été impactée : un report a été décidé pour Brighton-Durham, Arsenal-Bristol, Everton-Tottenham, West Ham-Liverpool et Blackburn-Portsmouth.

La League One (quatre matchs) et la League Two (cinq) ne sont pas épargnées non plus. Le duel entre Swindon Town et Crewe a par ailleurs connu une interruption de 50 minutes en raison du brouillard, ce samedi. La nuit de jeudi à vendredi a été la plus froide enregistrée depuis 15 ans pour un mois de janvier au Royaume-Uni, avec -16°C relevés vendredi matin en Écosse.

Devant la télé, on est bien aussi.