Julien Stéphan pour succéder à Bruno Genesio sur le banc du Stade rennais ?

C’est l’histoire de la vie, le cycle éternel… en tout cas, au Stade rennais.

La nouvelle révélée ce vendredi soir par L’Équipe ressemble à une surprise générale en Bretagne. Après une semaine rythmée par les réunions et les discussions entre les décideurs bretons, le club semblait avoir choisi la stabilité pour essayer de sortir de la crise en championnat. Seulement, Bruno Genesio ne devrait pas poursuivre son aventure à Rennes et Julien Stéphan, celui auquel il avait succédé en mars 2021, pourrait prendre la suite pour une mission allant au moins jusqu’à la fin de saison, une information que nous avons pu confirmer. L’ancien coach de l’OL devrait donc quitter les Rouge et Noir avec le pourcentage de victoires le plus élevé dans l’histoire du SRFC, alors que Stéphan devrait prendre place sur le banc rennais dès le week-end prochain pour la réception de Reims. En bonne posture en Ligue Europa, le Stade rennais comptera surtout sur le technicien pour relever la tête en championnat pour décrocher une septième qualification européenne d’affilée.

Du mouvement à Rennes, ça commençait à faire longtemps.

