Pour Genesio, la football français a beaucoup de retard sur le suivi mental des joueurs

Quand Pep Genesio parle, on écoute.

« Je suis au courant parce qu’on m’en a informé avant de venir. Je n’en connais pas les raisons mais peu importe finalement. » Au moment d’arriver en conférence de presse à deux jours de la réception de Nantes, Bruno Genesio ne s’attendait surement pas à évoquer ce sujet. Ce vendredi, Alexis Beka Beka a menacé de se suicider depuis un des viaducs de Nice avant d’être pris en charge. Il est sain et sauf désormais. Une information glaçante qui soulève la question de l’accompagnement mental des joueurs, sur laquelle le football français est en retard pour l’entraîneur du Stade Rennais.

« C’est un des domaines dans lequel on doit énormément progresser. Depuis deux ans, on a la chance de travailler avec des psychologues et des préparateurs mentaux, a lancé Bruno Genesio, particulièrement touché par ces tristes nouvelles, c’est un élément qui sera de plus en plus important aujourd’hui dans l’accompagnement qu’on doit avoir pour nos joueurs, à la fois pour le football mais aussi pour leur vie extra-football ». À l’instar de Frédéric Guilbert, d’autres acteurs de l’élite française ont apporté leur soutien tout en évoquant ce sujet tout au long de la journée.

Du changement et vite !

