Direction la Turquie pour Bruno Genesio ?

De tête de turc à la tête de Turcs.

Remercié par le Stade rennais à la mi-novembre, Bruno Genesio pourrait rebondir en dehors de l’Hexagone. Déjà passé par la Chine après son départ de Lyon, le technicien de 57 ans pourrait cette fois poser ses valises en Turquie. Fanatik, un média turc, révèle ainsi ce samedi que le Besiktas aurait jeté son dévolu sur Genesio et aurait proposé un contrat d’un an et demi au Français.

Seulement cinquième en championnat, le Besiktas s’est séparé de Rıza Çalımbay en fin de semaine dernière. Afin de boucler l’arrivée de son successeur, Hüseyin Yücel, vice-président du club, devrait se rendre à Monaco dans les prochains jours pour finaliser le contrat de Genesio.

Tout ça pour retrouver Rachid Ghezzal, c’est beau.

