Genesio : « Un penalty est un geste mental avant d’être technique »

L’horloge tourne, les minutes sont torrides…

À la 85e minute et 47 secondes, Ludovic Blas est ceinturé par Alfonso Pedraza dans la surface de réparation et l’arbitre indique le point de penalty sans hésiter. Le chrono indique 86:53 quand Martin Terrier pose le ballon et attend le coup de sifflet de l’arbitre, pour tenter de retrouver le chemin des filets après neuf mois d’absence. 90e minute et 43 secondes de jeu : après une (très) (trop) longue analyse du camion de la VAR, le penalty est accordé. Un coup de pied arrêté que Terrier finira par tiré à la 91e minute et 11 secondes de jeu. Loupé. Pour Bruno Genesio, le temps mis par l’assistance-vidéo pour accorder ce penalty a fortement perturbé son tireur.

« C’est incompréhensible que ça prenne autant de temps. Mais tout cela me conforte dans mon avis sur un penalty, c’est un geste d’abord mental avant d’être technique. Mettez-vous à sa place ! », a pesté l’entraîneur du Stade Rennais en conférence de presse. Au micro des journalistes, d’autres joueurs de l’équipe bretonne ont aussi évoqué cet évènement. « Je suis triste pour Martin », a confié Benjamin Bourigeaud en zone mixte, qui s’est toutefois dit « heureux de l’attitude du groupe qui a voulu tout de suite le mettre en confiance pour son retour ». Ludovic Blas ne lui en veut pas non plus : « le check de la VAR a duré longtemps et ce n’est pas facile pour Martin de rester concentré ».

Alors maintenant est-ce que le Stade rennais a perdu son premier match de la saison, ce jeudi soir, à Villarreal (1-0), à cause de cette situation ? À vous les studios.