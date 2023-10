Rennes tombe à Villarreal

Villarreal 1-0 Rennes

But : Sørloth (36e)

L’histoire était sans doute trop belle, pour le Stade rennais comme pour Martin Terrier. Après plus de neuf mois d’absence, l’attaquant a fait son grand retour sur les terrains à la 81e minute du match contre Villarreal ce jeudi. Il aurait pu tout changer, ou au moins permettre au SRFC de ramener un point, mais il a vu son penalty repoussé par Reina à l’aube du temps additionnel, sûrement pas aidé par une trop longue attente pour valider la faute. Et c’est donc un premier match perdu pour Rennes cette saison.

Le gros lot pour Sørloth

Ce n’était pas plein à craquer ni l’ambiance des grands soirs dans le Sous-Marin jaune, ce jeudi, pour assister à une rencontre entre deux équipes remaniées (quatre changements dans le onze de Bruno Genesio et cinq dans celui de Pacheta). Dans une première période loin de l’intensité souvent demandée en Coupe d’Europe, Villarreal a tenté quelques approches timides, alors que Ludovic Blas a vu sa frappe en angle fermée déviée par l’éternel Pepe Reina. Il y a eu beaucoup d’erreurs techniques et peu de spectacle jusqu’à la pause, et même quelques décisions arbitrales étranges. Des occasions, aussi : un tir d’Alexander Sørloth bien repoussé par Steve Mandanda et une reprise de Manuel Trigueros au-dessus côté espagnol ; des tentatives de Blas et Désiré Doué ainsi qu’une tête mal jouée et non cadrée par Ibrahim Salah côté rennais. Le piège a fini par se refermer sur des Rouge et Noir trop naïfs et trop absents sur les seconds ballons. Le géant Sørloth a sauté sur un ballon repoussé dans l’axe par Truffert pour allumer un joli pétard au nez et à la barbe d’Arthur Theate pour tromper Mandanda et réveiller la cathédrale jaune (1-0, 36e). Celle-ci aurait pu s’éteindre à nouveau si Bertuğ Yıldırım avait pu reprendre l’offrande de Benjamin Bourigeaud, mais il n’a pas offert ce bonheur au millier de supporters rouge et noir présents.

L’ascenseur émotionnel pour Terrier

Les Bretons sont mieux revenus sur le terrain après les citrons : plus de rythme, un bloc plus haut et moins de déchet. Sans que le temps fort d’une dizaine de minutes ne soit récompensé, Yıldırım en faisant des tonnes pour gratter un penalty, Désiré Doué trouvant une jambe espagnole sur son tir et les coups de pied arrêtés rennais étant bien appréhendés par la défense locale. Le match a ensuite été rythmé par des petites fautes, des grandes contestations et trop peu de belles occasions, même si Sørloth a été oublié par Truffert avant deux tirs aux pigeons au-dessus de la cage de Mandanda. Le moment choisi par Genesio pour lancer Arnaud Kalimuendo et Amine Gouiri, alors que Blas a envoyé une frappe de poussin, malgré une position idéale dans la surface, maîtrisée en deux temps par Reina.

Le gardien espagnol a soufflé en voyant la tentative de Kalimuendo contrée en corner, et l’Estadio de la Cerámica a pu fêter l’annulation d’un penalty qui aurait sans doute été trop généreux pour les Rennais. Il fallait peut-être un homme pour tout changer, Martin Terrier, de retour à la compétition après neuf mois d’absence et pas loin de montrer la voie à ses coéquipiers deux minutes plus tard d’une reprise passée à côté. Le revenant rennais a même cru enfiler son costume de héros quand il s’est emparé du ballon pour tirer un penalty provoqué par Blas… et validé après quasiment cinq minutes de flottement. Une éternité et un raté pour Terrier, qui a vu Reina repousser son tir avant de placer une tête plongeante à côté. Ce n’était pas une soirée pour le Stade rennais, décidément.

Villarreal (4-2-3-1) : Reina – Kiko, Mandi, Gabbia, A. Moreno – Capoue, Parejo – Baena (Pedraza, 57e), Trigueros, Pino (Morales, 57e) – Sørloth. Entraîneur : Pacheta.

Rennes (4-3-3) : Mandanda – G. Doué, Omari, Theate, Truffert – Bourigeaud (Le Fée, 64e), Santamaria (Matić, 64e), D. Doué (Terrier, 81e) – Blas, Yıldırım (Kalimuendo, 73e), Salah (Gouiri, 73e). Entraîneur : Bruno Genesio.