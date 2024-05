Plusieurs hommages sur les pelouses à la suite de l’attaque mortelle du fourgon pénitentiaire

À la suite de l’attaque mortelle mardi d’un fourgon au péage d’Incarville (Eure), lors de laquelle deux agents pénitentiaires, Fabrice Moello et Arnaud Garcia, ont été tués, plusieurs hommages sont prévus ce week-end sur les pelouses de Ligue 1 et de Ligue 2. Le Stade Malherbe de Caen, proche du lieu de résidence des victimes, s’est mobilisé en programmant, selon RMC, une minute d’applaudissements et en invitant les familles des victimes au stade Michel-d’Ornano.

Témoignage du père d’Arnaud Garcia, un des agents tués au péage d’Incarville, au micro de Arthur Pereira. Le @RCLens rendra hommage à Arnaud Garcia et Fabrice Moello, les 2 agents tués. Une minute d’applaudissements en avant-match de la rencontre Lens-MHSC leur sera consacrée. pic.twitter.com/yMGEmSvtV8 — RTL France (@RTLFrance) May 16, 2024

Le club normand n’est pas le seul, puisqu’à Lens, club de cœur d’Arnaud Garcia, un hommage sera également rendu avec un texte lu par le speaker, une minute d’applaudissements, mais également les visages des deux agents pénitentiaires diffusés sur les écrans géants de Bollaert.