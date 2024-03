L'OM échappe à une remontada et rejoint les quarts

Villarreal 3-1 Marseille

Buts : Capoue (32e), Sørloth (54e) et Mosquera (86e) pour les Groguets // Clauss (90e+4) pour l’OM

Dans un Estadio de la Cerámica silencieux et peu enclin à faire vivre un calvaire aux Olympiens, les hommes de Jean-Louis Gasset vont pourtant réussir à donner de l’espoir à ceux de Marcelino, au point de trembler jusqu’au bout du temps additionnel (3-1), pour leur qualification. Grosso modo, l’OM a raté le même match que Villarreal au Vélodrome, peut-être aussi distrait par les discussions autour de l’arbitre du jour. Mais qu’importe, finalement : le Vélodrome aura droit à son quart de finale de prestige.

Pas de pilote dans l’avion

On aurait pu croire à un match pris au sérieux d’entrée par les Phocéens, pourtant, à la vue du coup franc botté par Jordan Veretout à l’orée des 25 mètres, et écarté du bout des gants par Pepe Reina (2e). Que nenni. Il faut même un excellent retour de Chancel Mbemba pour priver Alexander Sørloth de l’ouverture du score, après une relance totalement ratée de Leo Balerdi (9e). Après s’être couché sur une frappe axiale de Gonçalo Guedes, Pau López a des bouffées de chaleur sur un coup de casque de l’international norvégien, qui n’attrape pas le cadre malgré sa position préférentielle au second poteau (17e).

Un autre dégagement raté, de Jonathan Clauss cette fois, force López à la parade réflexe à la suite d’une déviation de Francis Coquelin (24e). La langue tirée lors de chaque action des Groguets, l’OM craque en toute logique : côté droit, Gerard Moreno décale Kiko Femenía, avant que l’ancien latéral de Watford n’adresse un centre dans la boîte. Étienne Capoue place une tête piquée, qui entre avec l’aide du rebond (1-0, 32e). Pas de réveil et une panique constante, avec encore un mauvais renvoi : les Marseillais tremblent dans la foulée sur une demi-volée du même Capoue à l’entrée de la surface, qui vient mourir à quelques encablures de leurs cages (34e). Pendant ce temps-là, le portier de Villarreal, Filip Jörgensen, se tourne les pouces, en dépit d’une lourde frappe de Geoffrey Kondogbia (36e).

Apologie de la souffrance

Sans intensité et sans défense dans le premier acte, les Olympiens peuvent s’estimer heureux de n’être menés que d’un but à la pause et sont sommés de réagir sous peine de commencer à claquer des genoux. Pour cela, quoi de mieux que de faire entrer Pierre-Emerick Aubameyang afin de changer le visage de son attaque. Un choix presque payant d’entrée, mais l’ancien Batman de Dortmund manque de manière inexplicable le cadre, sur son face-à-face en transition (48e). Sans doute gêné par la sortie rapide de Jörgensen, PEA ne peut faire mieux qu’un ballon en sortie de but. Alors Villarreal remet un coup sur la tête des visiteurs : même s’il aura mis 3 minutes à être validé par la VAR, le troisième but de la saison de Sørloth en Ligue Europa (2-0, 54e) donne un vrai intérêt à la fin de match.

Initialement signalé hors jeu sur le décalage de Guedes, le copain d’Erling Haaland était en réalité bien couvert par Quentin Merlin, afin de claquer une frappe du gauche clinique, croisée à ras du sol. López s’acharne par la suite à repousser une tête à bout portant de Moreno (73e), alors que l’OM souffre le martyre. Sur un coup franc d’Álex Baena venu de la droite, Yerson Mosquera (antihéros du match aller) place même une tête décroisée qui donne un fol espoir de prolongation au VCF (3-0, 86e). López se couche encore sur sa gauche pour empêcher José Luis Morales de faire chavirer la Cerámica (90e+2), et c’est finalement Jonathan Clauss qui fait souffler la deuxième ville de France, à bout portant, après un travail colossal et en solo d’Aubameyang côté gauche (3-1, 90e+4). On a retrouvé l’OM.

Villarreal (4-3-3) : Reina – Femenía (Morales, 84e), Mandi, Bailly (Mosquera, 51e), Jorge Cuenca – Capoue (Comesaña, 84e), Parejo, Coquelin (Baena, 66e) – Moreno, Sørloth, Guedes. Entraîneur : Marcelino.

Marseille (3-5-2) : López – Meïté, Mbemba, Balerdi – Clauss, Ounahi (Luis Henrique, 78e), Kondogbia, Veretout, Merlin – Sarr (Aubameyang, 46e), Ndiaye (Harit, 46e). Entraîneur : Jean-Louis Gasset.

