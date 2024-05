Brest, Manchester City, Marco Reus : un week-end de géants

Brest en Ligue des champions, le nouveau sacre de Manchester City, les adieux de Jürgen Klopp à Liverpool et de Marco Reus à Dortmund, le quadruplé d'Alexander Solorth face au Real Madrid : votre résumé des 48 dernières heures sur la planète foot est là. Et il est riche.

Les héros du week-end

Cela ne pouvait finir que comme ça. Au terme d’une saison historique, à laquelle on pourrait greffer une pléiade de qualificatifs positifs, Brest termine troisième de Ligue 1 et disputera à coup sûr la Ligue des champions lors de la saison 2024-2025. Un immense exploit pour la bande d’Eric Roy qui y a cru jusqu’au bout, la preuve avec cet ultime et large succès – le 17e en 34 journées – sur la pelouse de Toulouse (3-0). Sans Pierre Lees-Melou, sans le meilleur latéral gauche de Ligue 1 Bradley Locko, sans Romain Del Castillo laissé sur le banc au coup d’envoi, les Ty Zefs ont quand même régalé grâce à un enroulé de Mahdi Camara, un coup-franc direct de Jordan Amavi et un pion en fin de rencontre de Kenny Lala. Non, vous ne rêvez pas : il y aura potentiellement un Brest-Real Madrid, un Brest-Inter Milan ou un Brest-Manchester City l’an prochain en Bretagne. Chapeau les artistes !

Le couronnement du week-end

De l’autre côté de la Manche, il a fallu attendre l’ultime rendez-vous pour savoir qui de Manchester City ou d’Arsenal serait couronné roi d’Angleterre. Même si les Gunners ont fait le boulot en battant Everton (2-1) et au passage le record de points du club en bouclant cet exercice avec 89 points au compteur, ce sont bien les Citizens de Pep Guardiola qui conservent leur titre pour une quatrième année de suite. D’une régularité dégoûtante, City n’a même pas tellement tremblé face à West Ham (3-1) pour cette dernière, notamment grâce à un doublé de la pépite Phil Foden qui a justifié une nouvelle fois son titre de meilleur joueur de la saison. Un rouleau compresseur. En Italie, l’Inter a enfin pu fêter son Scudetto dans un San Siro qui s’était mis sur son 31 en… concédant le nul face à la Lazio. On a connu mieux comme bouquet final à la maison, mais parfois, il faut faire avec.

Le boss de fin du week-end

Après les Invincibles d’Arsenal ou encore la Juve d’Antonio Conte, l’Allemagne peut à son tour officiellement se targuer d’avoir eu une équipe de gangsters qui a remporté la Bundesliga en étant invaincu de bout en bout. Oui, le Bayer Leverkusen de Xabi Alonso a évidemment terminé le travail en championnat face à Augsburg pour finir avec 28 victoires et 6 nuls sur l’ensemble de cette saison 2023-2024. Avec son impressionnante série de 51 matchs sans défaite, il ne reste plus que deux échéances au Bayer pour finir en beauté : la finale de l’Europa League face à l’Atalanta ce mercredi et la finale de la Coupe d’Allemagne contre Kaiserslautern trois jours plus tard. Alors, chiche ? En attendant de le savoir, un mot quand même sur le podium de cette Buli 2023-2024 : c’est Stuttgart, proche de descendre l’an dernier, qui termine dauphin devant le Bayern qui n’avait plus terminé troisième depuis treize ans. Avec une autre stat triste pour la route : cela faisait douze piges que le Rekordmeister n’avait pas fait une saison blanche. Au revoir et merci pour rien, Thomas Tuchel.

Les adieux réussis du week-end

Jürgen Klopp à Liverpool qui en place une au micro pour son successeur, Marco Reus à Dortmund qui paye une immense tournée générale, Yunis Abdelhamid à Reims, Roberto De Zerbi à Brighton… Les départs étaient nombreux, émouvants, et rappellent que lorsqu’il y a de l’humain, le foot c’est quand même sympa. Pas vrai Kylian ?

klopp announcing arne slot pic.twitter.com/X4noDP0UQm — hae (@drwnunez) May 19, 2024

Les déserteurs du week-end

Cette ultime journée de championnat en France a donné lieux à des scènes parfois cocasses, souvent gênantes. À Lens, Kevin Danso s’est rappelé que l’Euro approchait à grand pas et n’a pas voulu risquer une blessure à quelques semaines du début de la compét. Peut-être qu’avec son international autrichien, les Sang et Or n’auraient pas vu Montpellier revenir à 2-2 et se voir ainsi privé de Ligue Europa par l’OL. Pire encore, cet ultime tour de table a démontré que certains joueurs n’avaient toujours pas compris le sens et l’importance de la journée de lutte contre l’homophobie : Mostafa Mohammed (Nantes) s’est fait porter pâle comme l’an dernier et Mohamed Camara (Monaco) a cru berner son monde en collant des vieux stickers sur le drapeau arc-en-ciel. Pathétique.

Aïe, malheureusement, malgré le scotch pour dissimuler le logo de la lutte contre l’homophobie, les couleurs arc-en-ciel ont quand même agi sur Mohamed Camara, qui est instantanément devenu homosexuel quand il a enfilé le maillot. pic.twitter.com/kheT10IeYt — SO FOOT (@sofoot) May 19, 2024

Le banger du week-end

Avec le tiki-taka, la domination de Pep Guardiola, on oublie parfois que le bonheur se cache dans une chiche de plus de vingt mètres. Moises Caicedo, lui, avait à coeur de le prouver. L’international équatorien a frappé du rond central pour ouvrir le score en faveur de Chelsea face à Bournemouth. Son premier but avec Chelsea cette saison en Premier League, et puisqu’une image vaut mille mots, admirez le travail.

OH LE BUT DU MILIEU DE TERRAIN DE MOISES CAICEDO !!! 🤯#CHEBOU | #PremierLeague pic.twitter.com/KvKRgWBHr6 — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) May 19, 2024

Et sinon…