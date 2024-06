La compo du Borussia Dortmund sans Marco Reus

Mode Solskjær activé.

Marco Reus démarrera sur le banc face au Real Madrid. Edin Terzić a choisi de maintenir sa confiance en Karim Adeyemi, Julian Brandt, Jadon Sancho et Niclas Füllkrug pour animer son attaque. Reus aura donc un rôle de finisseur pour son ultime match avec le Borussia Dortmund. Rien de nouveau, puisque l’international allemand n’a joué que 63 minutes sur les cinq derniers matchs de Ligue des champions. Sébastien Haller est lui aussi remplaçant.

Edin Terzić fait confiance au même onze qui s’était qualifié au Parc des Princes le 7 mai. Emre Can et Marcel Sabitzer devront ainsi ferrailler dans l’entrejeu, tandis que Ian Maatsen, Nico Schlotterbeck, Mats Hummels et Julian Ryerson formeront la ligne défensive devant Gregor Kobel.

L’histoire est en marche.