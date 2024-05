Tu sais que tu as kiffé le Liverpool de Klopp quand...

Ce dimanche, Jürgen Klopp vivra son 491e et dernier match en tant qu’entraîneur de Liverpool. La fin d’une romance entamée en octobre 2015, au cours de laquelle les Reds ont remporté huit trophées. C’était long, et c’était bon. Toi, tu sais que tu as pris ton pied devant le LFC made in Klopp quand...

… tu es un être vivant doué de sensibilité, qui ressent des émotions.

… tu n’es pas quatrième arbitre.

… le gegenpressing est plus qu’un style de jeu pour toi : c’est une philosophie.

… tu bavais devant le quatuor Coutinho – Mané – Salah – Firmino. Le football à l’état brut.

… tu as serré les dents pendant l’horrible mandat de Roy Hodgson, où Liverpool perdait contre Blackpool et se faisait éjecter de la League Cup par Northampton. Si l’enfer existe, il ne doit pas être loin de ressembler à ça.

… tu vends des hot-dogs à côté d’Anfield.

… Klopp a changé ta vie en venant te chercher à Hull City. Oui, tu t’appelles Andy Robertson.

… tu aimes les dents bien, bien, bien blanches. Tu es peut-être victime de blancorexie d’ailleurs, renseigne-toi.

… tu es le Real Madrid, parce que tu passais toujours l’obstacle.

… tu n’es pas Mamadou Sakho.

… tu aimes découvrir des pépites, et Tonton Jürgen t’a présenté Jayden Danns, Stefan Bajčetić ou encore Conor Bradley. Football Manager, mais en vrai.

… tu as envisagé d’appeler ton fils Sadio, Virgil, Divock, Trent ou Georginio. Tu t’es vite rendu compte que ce n’était pas dans l’intérêt de ton mariage, mais tu y as quand même pensé, on le sait.

… ton cœur a momentanément arrêté de battre le 26 janvier.

… tu es fan d’ABBA.

<iframe loading="lazy" title="Jamie Webster / BOSS Night - Sadio Mane Song - Plaza Felipe II - Madrid - 01.06.19" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/s4nEuu-OzZo?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>

… tu t’appelles Youssoupha.

… ou Grégoire Margotton.

… tu préfères le heavy metal à l’opéra.

… pour toi, on ne fera jamais de numéro 9 plus élégant que Bobby Firmino.

… tu as dit oui pour qu’un gars vienne vider ses bombes de peinture sur ton mur. Ça évitera de payer un nouveau crépi.

… tu penses que le meilleur des Pep, c’est Lijnders, et pas Guardiola.

… tu es journaliste.

… enfin, pas tout le temps.

… les gardiens qui marquent des buts, ça te fait grimper au rideau.

… tu t’es reconnu en Jürgen quand tu l’as vu descendre sa bière en haut d’un bus à impériale.

… tu adores les corners joués rapidement.

… Jürgen t’a servi une victoire sur un plateau en envoyant des gosses sur la pelouse le 17 décembre 2019. Oui, on parle de toi, le club d’Aston Villa. Plaisir d’offrir.

… tu estimes que I’m so glad that Jürgen is a Red est un tube. Le sommet du top 50, here we go !

… tu te déguises en Jürgen Klopp pour Halloween. Des bonbons, ou une grosse soufflante !

… tu aimes le football, tout simplement.

… tu verseras ta larme dimanche soir. Et encore lundi, en y repensant.