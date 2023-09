Liverpool renverse Wolverhampton

Wolverhampton 1-3 Liverpool

Buts : Hwang (7e) pour les Wolves // Gakpo (55e), Robertson (85e) et Elliott (90e+1) pour les Reds

Mohamed Salah, plaisir d’offrir.

Mené et sérieusement bousculé en première période, Liverpool est parvenu à renverser le scénario de l’après-midi après le repos pour repartir de Molineux avec un précieux succès et prendre provisoirement la tête de la Premier League (1-3).

Les Wolves prennent leur visiteurs à la gorge dès les premiers instants et ne tardent pas à mordre : Pedro Neto profite de l’extrême passivité défensive des Reds pour s’infiltrer dans la surface et servir Hwang, buteur au second poteau (1-0, 7e). Liverpool est battu dans tous les duels, et Matheus Cunha laisse filer une balle de break de la tête (34e). Juste avant la pause, les hommes de Jurgen Klopp menacent enfin, mais Rayan Aït Nouri se sacrifie pour contrer Mohamed Salah, avant que Jose Sa ne s’interpose devant Dominik Szoboszlai (45e+1).

Le changement de physionomie attendu intervient finalement au retour des vestiaires. Luis Díaz envoie sa tête à côté, et c’est finalement Cody Gakpo qui remet les deux équipes à égalité à bout portant après une combinaisaon plein axe (1-1, 55e). Les Reds sont désormais les patrons sur le terrain, mais Darwin Núñez perd son face à face avec Sa (70e), laissant finalement à Andy Robertson le soin d’enfiler la cape de héros sur un service millimétré de Salah (1-2, 85e). Deux passes décisives et bientôt trois pour l’Egyptien, qui offre le troisième caramel à Harvey Elliott, qui s’appuie sur Hugo Bueno et l’intérieur du poteau pour envoyer sa frappe au fond (1-3, 90e+1).

Prochaine mission pour Liverpool : commencer à jouer dès le coup d’envoi.

Wolverhampton (4-3-3) : Sa – Semedo, Dawson, Kilman, Aït Nouri (Bueno, 65e) – Bellegarde (Doyle, 77e), J. Gomes, Lemina (Traoré, 77e) – Neto, Cunha (Silva, 60e), Hwang (Doherty, 60e). Entraîneur : Gary O’Neil.

Liverpool (4-3-3) : Alisson – Gomez, Quansah (Konaté, 83e), Matip, Robertson – Szoboszlai, MacAllister (L. Díaz, 46e), Jones – Salah (Gravenberch, 90e+3), Jota (Elliott, 56e), Gakpo (D. Núñez, 56e). Entraîneur : Jurgen Klopp.

