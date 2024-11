Arsenal trop fort pour Nottingham, Wolverhampton enchaîne et cartonne

Saka, Saka, hé hé !

La réception de Nottingham Forest a fait office de formalité pour Arsenal (3-0), qui s’est imposé sans coup férir avec notamment une sacoche de Bukayo Saka dans le premier quart d’heure. Le retour de Martin Ødegaard se fait ressentir de plus belle, puisque le meneur de jeu des Gunners a signé une deuxième passe décisive en deux matchs. À noter également la frappe non moins spectaculaire de Thomas Partey, pour le but du 2-0.

LA FRAPPE SURPUISSANTE DE BUKAYO SAKA QUI OUVRE LE SCORE POUR ARSENAL 😱 Et c'est Martin Ødegaard à la passe décisive 🪄🇳🇴#ARSNFO | #PremierLeague pic.twitter.com/pBuJomf7EP — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) November 23, 2024

Peu efficace, Aston Villa a sauvé un point contre le 18e Crystal Palace (2-2), grâce à un ancien : Ross Barkley. Auparavant, Dean Henderson avait stoppé le penalty d’Ollie Watkins, permettant aux Eagles de planter dans la foulée, en contre-attaque. Les Villans sont septièmes et loin d’être largués par le wagon européen, du fait des faibles écarts.

C'EST POUR ÇA QU'ON AIME LA PREMIER LEAGUE 🤩 Dean Henderson arrête le penalty de Tielemans et sur la contre-attaque qui suit, Crystal Palace prend l'avantage 🤯#AVLCRY | #PremierLeague pic.twitter.com/PJYRB8rWxx — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) November 23, 2024

Alerte : les Wolves sont dans le poulailler !

De son côté, Brighton a pris la mesure du coupeur de têtes Bournemouth (1-2), dans le derby côtier, grâce à des buts de João Pedro et Kaoru Mitoma. Au classement, les Seagulls sont juste derrière Arsenal, au cinquième rang. Tandis qu’il n’y a pas eu de spectacle entre Everton et Brentford (0-0), c’est du côté de Fulham qu’il fallait être, pour voir Wolverhampton poursuivre sa rédemption et sortir ainsi de la zone rouge après y avoir traîné depuis l’été, grâce à un succès éclatant (1-4), sur la pelouse des Cottagers. Matheus Cunha, double buteur et passeur décisif pour le deuxième match de suite, est clairement le joueur offensif par qui pourrait passer le maintien des Wolves.

On appelle ça « l’effet Jean-Ricner Bellegarde ».

Arsenal 3-0 Nottingham

Buts : Saka (15e), Partey (52e) et Nwaneri (86e) pour les Gunners

Aston Villa 2-2 Crystal Palace

Buts : Watkins (36e) et Barkley (77e) pour les Villans // I. Sarr (4e) et Devenny (45e+1) pour les Eagles

Bournemouth 1-2 Brighton

Buts : Brooks (90e+3) pour les Cherries // J. Pedro (4e) et Mitoma (49e) pour les Seagulls

Expulsion : Baleba (60e) pour les Seagulls

Everton 0-0 Brentford

Expulsion : Norgaard (41e) pour les Bees

Fulham 1-4 Wolverhampton

Buts : Iwobi (20e) pour les Cottagers // Cunha (31e et 87e), Gomes (53e) et Guedes (90e+5) pour les Wolves

