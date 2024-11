Saint-Marin signe la plus large victoire de son histoire et monte en Ligue C

Liechtenstein 1-3 Saint-Marin

Buts : Sele (40e) pour les Bleus-Rouges // Lazzari (46e), Nanni (66e, SP) et Golinucci (77e) pour la Serenissima.

C’est officiel : Saint-Marin n’est plus l’équipe la plus nulle du monde.

Un peu plus de deux mois après avoir signé sa première victoire internationale depuis près de 20 ans, la plus ancienne république du monde a réédité l’exploit ce lundi face au Liechtenstein. Lors de l’ultime journée de la Ligue D des petits poucets, la Serenissima a renversé son adversaire pour s’imposer en déplacement (1-3). Il s’agit ni plus ni moins que de la plus large victoire de toute l’histoire de Saint-Marin, puisque le petit pays n’avait jusqu’ici remporté que deux matchs internationaux en 34 ans, à chaque fois sur un score de 1-0 (et à chaque fois contre le Liechtenstein).

𝟯 𝗕𝗨𝗧𝗦 𝗗𝗔𝗡𝗦 𝗨𝗡 𝗠𝗔𝗧𝗖𝗛 𝗖'𝗘𝗦𝗧 𝗛𝗜𝗦𝗧𝗢𝗥𝗜𝗤𝗨𝗘 𝗣𝗢𝗨𝗥 𝗦𝗔𝗜𝗡𝗧-𝗠𝗔𝗥𝗜𝗡 𝗘𝗡 𝗣𝗟𝗨𝗦 𝗗𝗘 𝟮𝟬𝟬 𝗥𝗘𝗡𝗖𝗢𝗡𝗧𝗥𝗘𝗦 𝗗𝗜𝗦𝗣𝗨𝗧𝗘́𝗘𝗦 !!! 😱 Ils vont être promus en Ligue C !!!@Liecht_fr 🇱🇮🫵🫵🫵

Plus fort encore : avec 7 points au compteur, l’équipe dirigée par Roberto Cevoli termine en tête du groupe 1 de la Ligue D devant Gibraltar (6 pts et barragiste) et le Liechtenstein (2 pts). Elle accède ainsi à la Ligue C pour la première fois depuis la création de la Ligue des nations, où elle pourra se frotter à des adversaires d’un calibre supérieur.

On a peut-être bien trouvé une nouvelle équipe pour remplacer les Bleus dans nos cœurs.

