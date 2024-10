Gibraltar ou Saint-Marin, qui est le plus fort des nuls ?

@Gibraltar_fr (Rémi)

Avec l’équipe de France, on est régulièrement déçu en matière de jeu. Avec Gibraltar, on n’attend rien : un but et on est content, donc on ne peut qu’être heureux ! En plus, une âme est en train de se créer. Le match nul contre le Pays de Galles a fait beaucoup de bruit (0-0 en juin), ça a peut-être provoqué un petit électrochoc chez les joueurs. Ça, Saint-Marin ne l’a jamais fait !

Chez nous, il y a plus d’ambition. Dans le trio avec Saint-Marin et le Liechtenstein, Gibraltar est le plus récent et c’est celui qui évolue le plus rapidement, malgré les soucis avec les binationaux et la corruption. Maintenant, les joueurs ne sont plus en surpoids, ça se professionnalise. On le confirmera en finissant en tête de notre groupe. On est les plus nuls des forts, Saint-Marin et le Liechtenstein sont les plus forts des nuls. C’est la limite qui nous sépare.

🎮 Bonne nouvelle ! Vous pourrez faire du scoutisme à #Gibraltar 🇬🇮 sur le prochain #FC25. Vous allez dégoter des pépites de zinzin avec 64 de général. A noter la présence de St Marin et du Liech… A non rien. https://t.co/eAMamx7Jcj — Gibraltar France ⚽ 🇬🇮/🇫🇷 (@Gibraltar_fr) August 12, 2024

On a James Scanlon, la petite pépite de Manchester United, qui est très intéressant. J’aime bien El Hmidi, qui avait failli mettre un lob de 35 mètres contre la France, et aussi Nicholas Pozo, qui vient de signer chez Lincoln. Il prend beaucoup de cartons jaunes, mais c’est bien d’avoir des mecs qui ont de la poigne, qui ne sont pas intimidés. À Saint-Marin, je n’ai pas vu de joueur qui se démarque particulièrement, mais c’est peut-être de la mauvaise foi…

Je ne suis pas trop inquiet pour jeudi. Techniquement, ce sera pauvre, on ne va pas se mentir. Un coup de pied arrêté ou un carton rouge fera probablement basculer le match. C’est quasiment une finale pour le groupe, pour moi le Liechtenstein est déjà hors course. Je pense qu’on est quand même au-dessus, on va aller en Ligue C et eux batailleront dans les fonds marins. J’ai hâte, j’avais pris tellement cher au moment du 14-0 contre la France…