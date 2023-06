Alors, elle vaut quoi, cette équipe de Gibraltar ?

Avec ses coéquipiers gibraltariens, le match Gibraltar-France, comptant pour la 3e journée des qualifications pour l’Euro 2024 était devenu un sujet de conversation récurrent pour Jocelyn Kola (29 ans), le milieu de terrain français d’Europa FC depuis juillet 2022. Avant de se claquer la bise et de partir en vacances, l’ancien joueur de Châteauroux, Linas-Montlhéry et de nombreux clubs espagnols (Xerez, San Roque, Coria, Plasencia, Lorca…) n’avait pas résisté à l’envie de les chambrer un peu. « J’ai dit notamment à Jayce Olivero, un défenseur, qu’il allait souffrir face aux attaquants français. Et que sur les côtés, face à Mbappé, Dembelé ou Coman, ça allait être très difficile pour les défenseurs de Gibraltar », rigole le Parisien de naissance depuis le Vietnam où il se repose.

Ils n’ont pas forcément peur de croiser la France. Ils savent juste qu’ils vont souffrir. Jocelyn Kola, joueur français du Europa FC

Avec ou sans Kylian Mbappé, Ousmane Dembelé ou n’importe quel autre tricolore, la France n’a en théorie pas grand-chose à craindre de Gibraltar, tant la différence entre les deux sélections est immense. « Il y a un monde d’écart. À Gibraltar, hormis à Europa FC et à Lincoln Red Imps, deux clubs qui fonctionnent de manière plutôt professionnelle, avec presque uniquement des joueurs qui ne vivent que du football, beaucoup, dont des internationaux d’autres équipes (Manchester 62, St. Joseph’s, Bruno’s Magpies), ont un travail et vont gagner un peu d’argent avec des primes de match. Comme le territoire est petit, il y a très peu de structures, et Europa, comme d’autres clubs, doit parfois aller s’entraîner en Espagne, juste de l’autre côté de la frontière. Ici, ils sont parfaitement conscients qu’ils ont très peu de chances de battre les Bleus ou même de faire match nul, mais ils vont jouer à fond », poursuit Kola. « Depuis le temps, Gibraltar a l’habitude d’affronter des grosses sélections européennes. Quand j’en ai parlé avec des internationaux, ils n’ont pas forcément peur de croiser la France. Ils savent juste qu’ils vont souffrir. »

Des Shetland aux Bleus

Jusqu’alors habitué à participer aux Jeux des Îles avec Jersey, les Shetland ou Rhodes et à la FIFI Wild Cup pour se frotter au Tibet ou à la République de Sankt-Pauli, Gibraltar a changé de registre depuis son adhésion à l’UEFA en mai 2013. Son premier match officiel remonte au 19 novembre 2013 face à la Slovaquie (0-0) à Faro déjà, suivi, en juin 2014, d’un succès contre Malte (1-0), toujours en amical. En dix ans, la Team 54 (puisqu’elle est la 54e nation à avoir rejoint l’UEFA) s’est frottée à l’Allemagne (0-4, 0-7), la Belgique (0-6, 0-9), la Pologne (1-8, 0-7) ou encore les Pays-Bas (0-7, 0-6, 0-3 le 27 mars dernier à Rotterdam), lors de matchs qualificatifs pour la Coupe du monde ou l’Euro, mais aussi au Portugal (0-5) et à la Croatie (0-4) en amicaux. « Il y a trop d’écart entre Gibraltar et les grosses sélections européennes, intervient le Suisse Bernard Challandes, qui avait affronté l’actuel 201e au classement FIFA avec le Kosovo en amical en novembre 2019 à Pristina (victoire 1-0). Il peut obtenir des résultats contre des équipes plus ou moins de son niveau. Il a battu l’Arménie, Saint-Marin, le Liechtenstein ; elle peut poser des problèmes au Kosovo, comme elle l’avait fait. Ce qui prouve qu’elle progresse, car c’est une jeune nation. Mais je me souviens aussi l’avoir vu jouer contre la Suisse en qualifs pour l’Euro 2020 (1-6, 0-4). Quand Gibraltar joue contre plus fort que lui, c’est surtout pour essayer de limiter la casse. » Ce que les joueurs du sélectionneur uruguayen Julio Cesar Ribas, nommé en 2018, avaient plutôt bien réussi à Rotterdam face aux Oranje en mars dernier.

Quand Gibraltar joue contre plus fort que lui, c’est surtout pour essayer de limiter la casse. Bernard Challandes

Ce soir-là, Jocelyn Kola avait suivi le match à la télé. « On pensait que Gibraltar allait perdre lourdement. Mais si les attaquants néerlandais avaient fait preuve d’une certaine maladresse, les Gibraltariens avaient bien défendu. Ribas s’appuie sur une organisation rigoureuse, le plus souvent en 5-3-2. Il demande aussi à ses joueurs d’essayer de ressortir proprement le ballon plutôt que de balancer devant. Contre la France, il sait que son équipe va beaucoup défendre, qu’elle aura très peu la possession, il faut s’attendre sans doute à une attaque-défense. Les Gibraltariens vont chercher à tenir le plus longtemps possible. » Dans sa jeune histoire, la Team 54 n’a que rarement posé de grosses difficultés à des nations européennes, et Bernard Challandes imagine mal la France se prendre les pieds dans le tapis vendredi soir. « Elle se rendra la tâche d’autant plus facile si elle marque vite. Physiquement, les Gibraltariens risquent de souffrir, car défendre, c’est fatigant. Attention, je ne suis pas en train de dire que les Bleus vont gagner 10-0. Il y a quelques joueurs de Gibraltar avec un niveau technique correct, mais pour moi, il n’y aura pas de surprise, la France va gagner, et sans doute assez largement. »

Un expat’… en 9e division anglaise

Avec ses vétérans – les cousins Roy et Joseph Chipolina ont 40 et 35 ans, Lee Casciaro 41 et Scott Wiseman 37 – un gamin de 18 ans (Nicholas Pozo) sous contrat avec Cadix (Espagne) et un milieu de terrain – Niels Hartman – qui évolue à Loughborough Students, en 9e division anglaise, soit le niveau Départemental 1 en France, mais sans Liam Walker (35 ans), le meilleur buteur de la sélection (5 buts), Gibraltar va disputer vendredi un des matchs les plus attendus de son histoire. « Ici, même s’ils suivent beaucoup le foot anglais et le foot espagnol, ils sont tous d’accord pour admettre que la France est au-dessus, et qu’elle possède un secteur offensif supérieur, reprend Jocelyn Kola. Le match est évidemment attendu, mais comme il se jouera au Portugal, puisque le Victoria Stadium est en rénovation, l’engouement n’est pas le même. Je ne pense pas qu’il y aura beaucoup de supporters de Gibraltar présents à Faro », suppose Kola. Mais il devrait y avoir un peu plus de 350 personnes dans l’enceinte portugaise, comme ce fut le cas le 26 mars face à la Grèce (0-3). Ce qui pour un pays de 32 000 habitants est déjà une belle escouade.

