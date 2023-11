La France s’offre un carton contre Gibraltar, tout simplement

France 14-0 Gibraltar

Buts : Santos (3e, CSC), Thuram (5e), Zaïre-Emery (16e), Mbappé (30e SP et 74e), Clauss (34e), Coman (36e et 65e), Fofana (37e), Rabiot (63e), Dembélé (73e), Giroud (89e et 90e+1)

Expulsion : Santos (17e) pour Gibraltar

Dans une rencontre sans grand enjeu – si ce n’est celui d’être officiellement tête de série pour le tirage au sort de l’Euro –, l’équipe de France a décidé de marquer l’histoire. Face à des Gibraltariens qui n’ont mis que quelques minutes à sombrer totalement, les Bleus ont transformé une soirée qui ne promettait pas monts et merveilles en pluie de records.

10 – La France a marqué plus de 10 buts dans un même match pour la 1re fois de son histoire. Festival. pic.twitter.com/P6HAIJSaXn — OptaJean (@OptaJean) November 18, 2023

Une mi-temps pour l’histoire

C’est bien simple, jamais l’équipe de France n’avait inscrit plus de cinq buts en première période. Une statistique désormais obsolète, puisque Kylian Mbappé et ses copains en ont passé sept en 45 minutes à des Gibraltariens perdus. Un festival débuté par un contre-son-camp d’Ethan Santos, qui dévie dans ses filets un premier centre de Jonathan Clauss (1-0, 3e), bientôt suivi par un but de renard de Marcus Thuram (2-0, 5e). Warren Zaïre-Emery triple la mise, histoire de s’assurer que tous les regards restent bien braqués sur lui (3-0, 16e). Malheureusement, sur l’action, le milieu parisien est violemment taclé à la cheville par Santos et doit céder sa place sur blessure, vite rejoint aux vestiaires par le défenseur, exclu. La vidéo a également tout vu sur la main de Lee Casciaro qui offre le quatrième but à Kylian Mbappé depuis le point de penalty (4-0, 30e). Les Bleus déroulent, les occasions s’enchaînent, Jonathan Clauss signe lui aussi son premier pion en sélection d’une frappe lointaine (5-0, 34e), tout comme Youssouf Fofana (7-0, 37e), juste après un sixième signé Kingsley Coman (6-0, 36e).

L’Azerbaïdjan dans le rétroviseur

Cette fois, il faut patienter avant de voir les filets trembler à nouveau. Dayle Coleing réussit une superbe parade aux devants d’Antoine Griezmann (53e) et Jack Sergeant sauve sur sa ligne (57e). Le huitième caramel est finalement pour Adrien Rabiot après un cafouillage (8-0, 63e). Le tableau d’affichage est de nouveau pris de panique, la faute au déboulé gagnant de Coman (9-0, 65e). Ousmane Dembélé s’invite également à la fête, inscrivant son premier but depuis le 25 janvier d’une belle frappe croisée en sortie de dribble (10-0, 73e). Le record de la plus large victoire de l’histoire datant de septembre 1995 contre l’Azerbaïdjan tombe finalement sur un plat du pied de Mbappé (11-0, 74e). La simplicité avant le but qui restera dans les mémoires : un lob de 40 mètres pour son 300e en carrière (12-0, 82e). Son premier but refusé pour hors-jeu, Olivier Giroud peut finalement lever les bras sur une offrande de Griezmann (13-0, 89e) puis un superbe retourné acrobatique au second poteau, magnifique conclusion du spectacle (14-0, 90e+1).

France (4-2-3-1) : Maignan – Clauss, Todibo, Upamecano, T. Hernandez – Zaïre-Emery (Fofana, 20e), Rabiot (Kamara, 67e) – Coman (Dembélé, 67e), Griezmann, Mbappé – Thuram (Giroud, 67e). Sélectionneur : Didier Deschamps.

Gibraltar (5-4-1) : Coleing – Sergeant, R. Chipolina, Santos, Mouelhi, J. Chipolina (Olivero, 62e) – Walker (Jolley, 62e), Pozo, De Haro, Casciaro – De Barr. Sélectionneur : Julio Cesar Ribas.