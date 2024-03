Une nouvelle défaite, mais un record pour Saint-Marin

Un petit pas pour l’homme, mais un grand pas pour Saint-Marin.

Dernière au classement FIFA (210e), Saint-Marin n’a pas fini de battre des records. Ils ont pourtant cru pouvoir signer une victoire historique, ce mercredi soir, en ouvrant le score face à Saint-Kitts-et-Nevis (147e) grâce à un penalty transformé par Filipo Berardi. Une réalisation qui compte puisqu’ils ont pu étendre leur série à quatre matchs consécutifs en trouvant le chemin des filets. Du jamais vu pour la sélection depuis sa première rencontre officielle en 1990.

Malheureusement, cette belle entame n’aura pas suffi. Leurs adversaires ont égalisé sept minutes plus tard, avant d’enfoncer le clou avant la pause et de l’emporter 3-1 avec un dernier but de Harry Panayiotou après l’entracte. Une nouvelle défaite pour Saint-Marin, qui attend donc toujours un succès depuis celui de 2004 contre le Liechtenstein.

Rendez-vous le 24 mars pour la revanche entre Saint-Marin et l’île des Caraïbes.

Premier but depuis un an pour Saint-Marin