Gold Cup : Les États-Unis vengent la Guyane

Un set à zéro.

Qualifié pour la Gold Cup (la compétition de la CONCACAF qui oppose les sélections d’Amérique du Nord, centrale et des Caraïbes) après sa victoire sur la Guyane, l’équipe de Saint-Christophe-et-Niévès a mangé un sérieux revers dans les dents lors de la deuxième journée de la compétition (0-6). Face aux États-Unis, la troupe dirigée par Austin Huggins n’aura réussi à tenir qu’une dizaine de minutes avant d’encaisser trois pions coup sur coup (12e, 14e et 16e). Et les Yanks de Matt Miazga (titulaire en défense centrale) ont pu compter sur leur numéro 9 Jesús Ferreira, auteur d’un triplé – son second en carrière.

Les States conservent leur première place du groupe, à égalité de points avec la Jamaïque qui a vaincu Trinité-et-Tobago quatre buts à un (avec notamment un doublé de Demarai Gray).

Bref, du foot en folie.

