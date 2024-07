Jacob Shaffelburg, l’été canadien

« Le Messi des Maritimes », voilà le sobriquet dont est affublé Jacob Shaffelburg. Si le Canada a bénéficié d’un certain suivi avec le transfert d’Ismaël Koné à Marseille, c’est pourtant vers un virevoltant ailier qui joue du côté de Nashville en MLS que tous les yeux convergent. Jacob Shaffelburg, c’est avant tout l’histoire d’un joueur de football né dans une région dédiée à la pratique du hockey, qui s’est exporté aux États-Unis pour continuer sa carrière de footballeur avant d’arriver sur la pointe des pieds en sélection nationale, où il n’est que le deuxième joueur, après Ante Jazic, de la province de la Nouvelle-Écosse (qui fait partie des trois provinces maritimes canadiennes, NDLR) à jouer avec les A.

Convoqué par Jesse Marsch comme joueur de rotation, Jacob Shaffelburg s’est révélé tout au long de cette Copa América comme la quintessence du joueur clutch pour les Canucks. Impliqué sur tous les buts inscrits par le pays de l’érable dans cette compétition, Shaffelburg est avant tout un joueur polyvalent qui a également connu le succès dans d’autres sports comme le squash, ou encore l’athlétisme qu’il pratiquait lorsqu’il était étudiant à l’université de Berkshire (Massachussetts). Une période qui a affiné sa vélocité, puisque le natif de Port Williams a remporté le championnat universitaire en 2018, en courant le 200 mètres en 22,41 secondes et le 400 mètres en 48,75 secondes.

Une expérience qui a forgé son style de jeu. « Il se donne à fond à chaque match », a déclaré son coéquipier Alistair Johnston après le quart de finale face au rutilant Venezuela. Le numéro 14 a en effet été élu homme du match, après son ouverture du score et sa prestation d’ensemble jusqu’à l’heure de jeu où il a été remplacé. Les Canadiens, peu prolifiques durant cette Copa, s’en sont remis à « leur » Messi, puisque le seul but inscrit durant la phase de groupes face au Pérou (1-0) l’a été par l’intermédiaire de l’attaquant lillois, Jonathan David, parfaitement servi par… Shaffelburg. Ce deuxième match face à la Blanquirroja a été le véritable point de bascule pour le joueur au mulet, titularisé ensuite face au Chili (0-0) et au Venezuela. Redoutable mais rarement buteur, avant le quart de finale contre le Venezuela le joueur de 24 ans n’avait trouvé le chemin des filets en sélection qu’à deux reprises, toujours en match à élimination directe : face aux États-Unis en quarts de finale de la Gold Cup 2023 et lors des qualifications à cette Copa América 2024 face à Trinité-et-Tobago.

3 – All three of Jacob Shaffelburg's goals for #CanMNT have been scored in knockout matches:

2023 Gold Cup quarterfinal vs. USA 2024 Copa América Qualifying vs. Trinidad and Tobago 2024 Copa América quarterfinal vs. Venezuela

Timely. pic.twitter.com/qlhJo9tEu0

— OptaJack⚽️ (@OptaJack) July 6, 2024