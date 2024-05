On connaît le nouveau sélectionneur du Canada

Une Marsch de plus.

Jesse Marsch a officiellement été nommé lundi sélectionneur du Canada. L’ancien entraîneur de Leipzig et Leeds a signé un contrat avec les Canucks jusqu’en 2026. C’est la première fois que l’Américain sera à la tête d’une sélection. « C’est un honneur absolu de représenter et de diriger l’équipe nationale masculine du Canada dans notre préparation pour une Coupe du monde à domicile, a-t-il déclaré. […] Je suis prêt et impatient d’assumer cette énorme responsabilité. Mon enthousiasme et mon impatience de commencer sont immenses. »

Jesse Marsch will become the next head coach of Canada Soccer’s Men’s National Team🇨🇦 Now, the work begins!#CANMNT pic.twitter.com/LqiLKJ1tea — CANMNT (@CANMNT_Official) May 13, 2024

Sans contrat depuis sa dernière expérience à Leeds en février 2023, Marsch a d’emblée un calendrier chargé, puisque sa sélection affrontera les Pays-Bas le 6 juin prochain puis la France trois jours plus tard, à Bordeaux. Deux matchs amicaux qui serviront à préparer la Copa América (20 juin-14 juillet), leur entrée en lice étant le 21 juin face à l’Argentine, tenante du titre et championne du monde.

On lui souhaite bon courage.