Le Canada surprend le Venezuela et rejoint l’Argentine en demies

Venezuela 1-1, 3-4 TAB Canada

Buts : Rondón (65e) pour la Vinotinto // Shaffelburg (13e) pour les Canucks

Le sirop d’érable coule à flots !

Malgré une égalisation du milieu de terrain signée de l’emblématique Salomón Rondón pour la Vinotinto, le Canada s’est imposé aux tirs au but contre la belle surprise vénézuélienne (1-1, 3-4 TAB) et se hisse dans le dernier carré de la Copa América… pour sa première participation de l’histoire. En dépit de leur jeu offensif séduisant et de leur phase de groupes record, avec un 9 points pris sur 9 possibles, les hommes de Fernando Batista ont été rapidement menés par un pion de Jacob Shaffelburg, l’ailier de Nashville, servi devant le but par Jonathan David dans le premier quart d’heure.

TENÉS QUE CERRAR EL ESTADIO, LOS GENIOS HACEN ESO. pic.twitter.com/zgOtXxfFjk — CONMEBOL Copa América™️ (@CopaAmerica) July 6, 2024

Les occasions ont fusé d’un but à l’autre, mais après une phase de poules somnolente, les Canucks de Jesse Marsch se sont mis à la hauteur de l’événement. Tant pis pour l’inspiration géniale de Rondón, à l’heure de jeu, qui méritait peut-être meilleur sort. Aux tirs au but, les deux équipes se sont renvoyées la balle (trois échecs contre deux), jusqu’au tir victorieux d’Ismaël Koné. À noter que le dernier tireur vénézuélien à se louper, Wilker Ángel, était rentré spécialement pour la séance. À suivre en demi-finales, vu que le tableau final est bien fait et bien ouvert… un remake du match d’ouverture face à l’Argentine, en galère face à l’Équateur.

<iframe loading="lazy" title="Copa America 2024 - Le Canada rejoint l'Argentine après un match enflammé contre le Vénézuela" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/wKWxbvVJspk?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>

Encore un coup de Maxime Crépeau !

