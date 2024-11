Pronostic Équateur Bolivie : Analyse, cotes et prono du match éliminatoire de Coupe du monde

Le Brésil poursuit sa remontée face au Venezuela

Les éliminatoires pour le Mondial 2026 battent leur plein en Amérique du Sud puisque nous sommes à plus de la moitié de ce championnat. Actuellement, le Venezuela se trouve en 8e position, soit celle de 1er éliminé. Éliminée en quarts de finale de la dernière Copa América par le Canada, la Vinotinto avait réalisé une entame intéressante avec notamment deux succès obtenus contre le Paraguay et le Chili. Lors de ce bon passage, les Vénézuéliens ont également tenu tête au Brésil (1-1). Les derniers rassemblements ont été moins fructueux avec des revers en déplacement contre la Bolivie et le Paraguay, pour des nuls face à l’Uruguay et l’Argentine. Avec 11 points, la Vinotinto est à 1 point de la place de barragiste et 2 d’une place de qualifié. Le sélectionneur Fernando Batista s’appuie sur un groupe assez classique avec ses 2 meilleurs éléments que sont Tomás Rincón et le buteur Salomon Rondón.

En face, le Brésil accumule les déceptions et a en plus vu son grand rival, l’Argentine s’installer sur le toit du monde. En retard par rapport à ses rivaux, la Seleção a été sortie dès les quarts de la Copa América par l’Uruguay. La campagne des éliminatoires pour la Coupe du monde 2026 ne fut pas de tout repos, puisque les Brésiliens ont mal débuté. Les deux derniers rassemblements ont été plus positifs, puisque la Seleção a remporté 3 de ses 4 dernières rencontres. Après avoir battu le Chili (1-2), la sélection brésilienne a réalisé sa meilleure prestation face au Pérou (4-0). Blessé depuis de longs mois, Neymar a rechuté et semble loin de son statut de star internationale. Le sélectionneur Dorival Junior a convoqué les habituels Ederson, Marquinhos, Danilo, Vanderson, Abner, Paquetá, Guimarães et les attaquants Raphinha, Martinelli et Vinícius. Le joueur du Real Madrid est revanchard après sa défaite au Ballon d’or et est conscient que les résultats avec la sélection sont importants dans l’obtention de cette distinction individuelle. En revanche, ses coéquipiers Rodrygo et Eder Militão se sont blessés en club et sont forfaits. En regain de forme, le Brésil devrait confirmer au Venezuela.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

