Quand une équipe vénézuélienne manque volontairement ses penaltys

Vous avez dit suspect ?

La 5e journée du championnat de clôture vénézuélien a été marquée par un improbable incident. Durant la rencontre Deportivo Táchira-Caracas FC (1-1), les joueurs de Caracas ont en effet protesté contre l’invalidation d’un de leur but par la VAR (pour un hors-jeu limite) en refusant purement et simplement de marquer leurs tirs au but dans la séance qui en a découlé. Ainsi, tour après tour, on peut voir les joueurs frapper volontairement à gauche ou à droite et le gardien, Frankarlos Benítez, refuser de plonger. Táchira l’a bien évidemment emporté.

Maintenant, passons au contexte : depuis un an, au Venezuela, les matchs doivent se conclure aux tirs au but quel que soit le résultat. La raison ? En parallèle des résultats du championnat se déroule une compétition virtuelle appelée Copa Rey des Marcas (la Coupe des meilleures marques, en VF). Chaque journée de championnat est ainsi sponsorisée par une marque différente, et à la fin de la saison, le club ayant remporté le plus de séances de tirs au but reçoit une prime financière de la part de toutes les marques engagées dans ce foutoir. Mais attention, ces tirs au but n’ont aucune incidence sur le résultat obtenu durant les 90 minutes. Dans le cas présent, le Deportivo Táchira et Caracas repartent ainsi avec le point de leur match nul (1-1 pour rappel), expliquant, dès lors, le je-m’en-foutisme complet des joueurs durant la séance de tirs au but. Tout est clair ?

A liga venezuelana tem uma competição paralela de decisões por pênaltis, sem nenhuma influência na classificação do campeonato. Então o Caracas estava revoltado com a arbitragem do jogo contra o Deportivo Táchira e decidiu chutar todas para fora.pic.twitter.com/TCxd14EV6g — Leonardo Bertozzi (@lbertozzi) August 22, 2024

En Amérique du Sud, le football est tellement spécial que l’on n’y comprend plus rien.

