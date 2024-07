Pronostic Venezuela Canada : Analyse, cotes et prono du quart de finale de la Copa América 2024

Cet été, il n’y a pas que l’Euro ! Ce week-end, on vous propose nos pronostics Venezuela Canada, deuxième quart de finale de la Copa América. Pour les jouer, Winamax vous propose 100€ de bonus DIRECT pour parier !

Déposez 100€ et misez DIRECT avec 200€ sur nos pronostics Venezuela Canada

Le bonus Winamax est actuellement de 100€ DIRECT !

Récupérez le montant de votre 1er dépôt en Freebets après inscription jusqu’à 100€ chez Winamax.

Exemples de ce bonus Winamax en fonction du montant de votre 1er dépôt :

– Si vous déposez 50€, Winamax vous offre direct 50€ de bonus et vous avez donc 100€ pour miser.

– Si vous déposez 100€, Winamax vous offre direct 100€ de bonus et vous avez donc 200€ pour miser.



Cliquez sur ce lien ou sur l’image ci-dessous pour profiter du bonus Winamax.

Nos pronostics Venezuela Canada

► Le pari « Venezuela se qualifie » est coté à 1,75 chez Winamax qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT (déposez 100€ et jouez avec 200€).

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax.

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

► Le pari « Les 2 équipes ne marquent pas » est coté à 1,64 chez Winamax qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT (déposez 100€ et jouez avec 200€).

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax.

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

► Le pari « Victoire Venezuela » est coté à 2,60 chez Winamax qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT (déposez 100€ et jouez avec 200€).

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax.

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

Le Venezuela a confirmé ses progrès

Le Venezuela est la belle surprise de cette première partie de Copa América. En effet, la Vinotinto a terminé en tête de son groupe en remportant surtout ses 3 matchs, comme l’Argentine et l’Uruguay. Lors de la 1re journée, les protégés de Fernando Batista ont profité de l’expulsion de Valencia dès les premières minutes pour dominer l’Équateur (1-2). En confiance après cette victoire, les Vénézuéliens ont ensuite enchaîné contre le Mexique (1-0) avant de finir sur une nouvelle note positive face à la Jamaïque (3-0). Ce parcours confirme les progrès entrevus lors des éliminatoires pour le Mondial 2026 où le Venezuela occupe la 4e place derrière l’Argentine, l’Uruguay et la Colombie mais devant l’Équateur ou le Brésil. Dernière des éliminatoires pour la Coupe du monde 2022, la Vinotinto est sur une phase ascendante.

Un Canada ric-rac

De son côté, le Canada participe à cette Copa América « new look » avec les équipes de la zone CONCACAF. Tombés dans un groupe relevé, les Canucks n’ont rien pu faire face au champion du monde argentin (2-0) en ouverture de cette compétition. Les hommes de Jesse Marsch ont cependant rapidement réagi en dominant le Pérou (1-0) grâce à l’attaquant lillois, Jonathan David. Lors de cette rencontre, les Canadiens ont profité de leur supériorité numérique pour s’imposer. Lors de son dernier match, le Canada a assuré sa qualification en signant le nul face au Chili (0-0), dans un match où les hommes de Marsch ont de nouveau évolué à 11 contre 10 à la suite de l’expulsion de Suazo. Pour atteindre ces quarts de finale de la Copa América, le Canada aura seulement marqué un petit but. Cette sélection se prépare pour être prête pour le Mondial 2026 organisé sur son sol.

Un Venezuela – Canada sans Machis

Le Venezuela s’appuie sur évidemment son buteur Rondón, mais aussi sur Osorio, Herrera ou Soteldo, sans oublier le Toulousain Casseres Jr. En revanche, l’excellent Machis est suspendu. En face, dans l’effectif de la sélection nord-américaine, on retrouve plusieurs connaissances des championnats européens avec les David, Larin, Buchanan ou Davies.

Les compositions probables pour ce Bolivie – Panama :

Venezuela : Romo – Aramburu (ou Gonzalez), Ferraresi, Osorio, Navarro – Casseres Jr, Herrera, Martinez – Soteldo, Rondón, Bello.

Canada : Crépeau – Laryea (ou Johnston), Bombito, Cornelius, Davies – Shafellburg, Koné, Eustaquio, Millar – David, Larin.

Le Venezuela sur sa lancée face au Canada

Auteur d’une excellente phase de poules, le Venezuela devrait confirmer face au Canada. Les Vénézuéliens font une vraie belle impression, alors que les Canadiens, même s’ils sont tombés dans une poule semblant plus relevée, semblent avoir trop de mal à marquer. Un problème que l’on avait déjà vu lors du France – Canada joué en amical en préparation à l’Euro et à cette Copa América.

40€ de bonus à récupérer sans déposer d’argent pour parier sur notre pronostic Venezuela Canada

Vous avez envie de parier sur nos pronostics Argentine Équateur sans pression ? Le seul bonus qui vous le permet c’est les bonus sans avoir à déposer d’argent.

Bonne nouvelle, le partenaire paris sportifs de So Foot, RueDesJoueurs, vous a négocié 55€ de bonus à récupérer sans déposer d’argent :

10€ chez ZEbet en cliquant sur l’offre correspondante ;

chez en cliquant sur l’offre correspondante ; 10€ chez Unibet avec le code SOFOOT ;

chez avec le code ; 20€ chez Betsson sans avoir besoin de code ;

Les codes promos indiqués ici sont à inscrire dans votre formulaire d’inscription (ils sont parfois déjà préremplis). Certains de ces bonus vous proposent également de profiter d’un autre bonus après, si vous décidez de déposer !

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, vous pouvez jouer nos pronostics Venezuela Canada avec d’autres bonus chez d’autres sites :

– Un 1er pari remboursé en CASH de 100€ chez PMU

– Un 1er pari remboursé de 100€ en bonus chez Betclic

– Un 1er pari remboursé de 100€ en bonus chez ParionsSport En Ligne

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Retrouvez le Pronostic Venezuela Canada encore plus détaillé avec les dernières infos, les compos probables, les cotes, les meilleurs bonus et les pronos des parieurs sur RueDesJoueurs !

Sur les bancs aussi, l’Argentine est à son aise