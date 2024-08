Darwin Núñez et plusieurs joueurs uruguayens lourdement sanctionnés

Carton plein.

La CONMEBOL a frappé fort ce mercredi en annonçant une série de sanctions à l’encontre des joueurs uruguayens impliqués dans les violences survenues après la demi-finale de Copa América contre la Colombie. Darwin Núñez s’était retrouvé au cœur de la tempête médiatique après avoir été filmé tentant de lancer une chaise dans les tribunes. Résultat : cinq matchs de suspension et une amende salée de 20 000 dollars. Rodrigo Bentancur, milieu de terrain de Tottenham, écope de quatre matchs de suspension et d’une amende de 16 000 dollars. Les défenseurs Mathías Olivera, Ronald Araújo et José María Giménez ne sont pas en reste avec trois matchs de suspension et une amende de 12 000 dollars chacun.

Ces sanctions, qui frappent également six autres joueurs uruguayens, témoignent de la volonté de la CONMEBOL de marquer les esprits après cette scène de chaos. La fédération uruguayenne devra elle aussi mettre la main au portefeuille, avec une amende de 20 000 dollars. Pour couronner le tout, Marcelo García, un officiel de la fédération uruguayenne, a été banni de toutes les compétitions de la CONMEBOL pendant six mois après avoir lancé une bouteille d’eau sur des supporters colombiens.

Pour rappel, les Uruguayens s’étaient justifiés en disant avoir voulu défendre leurs familles, avant de dénoncer un manque criant de sécurité autour de la rencontre.

