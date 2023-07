Le Mexique remporte la Gold Cup dans les derniers instants

Un record saveur Real Madrid.

Près d’un mois après le début de la Gold Cup qui s’est tenue aux États-Unis et au Canada, nombreuses ont été les surprises, mais le vainqueur final, lui, est resté fidèle à ses habitudes. Cette nuit, le Mexique affrontait le Panama en finale de la compétition organisée par la CONCACAF, dans un match qui allait marquer l’histoire peu importe l’issue de la rencontre. Et c’est à quelques minutes du terme que Santiago Giménez, l’attaquant de Feyenoord a planté le seul pion du match après un raid solitaire, laissant le dernier défenseur panaméen sur place au milieu de terrain, seulement trois minutes après son entrée en jeu.

Les Mexicains ont décroché leur douzième étoile, leur permettant d’accentuer encore un peu plus l’écart qui les sépare des États-Unis, bloqués à sept victoires dans le palmarès du tournoi. Un trophée que les joueurs d’El Tri ont bien mérité grâce à leur parcours presque parfait et un seul petit but encaissé contre Haïti en phase de poules, seule équipe à avoir trompé la vigilance du grand Guillermo Ochoa.

