Le meilleur buteur de l’histoire du Panama est mort à 41 ans

Triste nouvelle.

Dans un match de football entre vétérans disputé ce dimanche au Panama, Luis Tejada, meilleur buteur de l’histoire du Panama, est décédé, à seulement 41 ans, d’une crise cardiaque. « El Matador » a demandé à sortir du terrain juste avant de subitement perdre connaissance. Il a immédiatement été transporté dans un hôpital de la banlieue de Ciudad de Panamá, la capitale, où sa mort a été constatée quelques minutes plus tard. La fédération panaméenne a réagi avec sobriété dans un communiqué : « Il était le symbole du développement du football dans notre pays. Nous ne t’oublierons jamais, Matador. »

Entre 2001 et 2018, Luis Tejada aura marqué 43 buts en 108 matchs avec la sélection panaméenne. Grand artisan de la qualification de la Marea Roja pour son tout premier Mondial, en 2018, il ne participera cependant qu’à deux rencontres et n’inscrira aucun but.

Nos hommages.

