Amicaux : L’Allemagne frustrée par le Mexique, les États-Unis faciles contre le Ghana

C’est pourtant plus souvent le trajet Mexique-États-Unis, que celui en sens inverse, qui pose problème.

Après avoir tranquillement dominé les États-Unis samedi soir, l’Allemagne s’est heurtée à un mur face au Mexique dans la nuit de mardi à mercredi à Philadelphie (2-2). Idéalement lancés par Antonio Rüdiger (25e), les hommes de Julian Nagelsmann ont ensuite vu Uriel Antuna (37e) et Érick Sánchez (47e) remettre El Tri en tête. Niclas Füllkrug (51e) a finalement évité à son nouveau sélectionneur de connaître, déjà, sa première défaite à la tête des Adler.

