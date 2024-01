Le Ghana officiellement éliminé après la victoire du Cameroun

Les calculs mentaux commencent.

Avec deux points pris en trois rencontres de phase de groupes, le Ghana espérait une succession d’événement en sa faveur pour se hisser en huitièmes de finale parmi les meilleurs troisièmes de la CAN. Malheureusement pour les frères Ayew, les derniers espoirs se sont envolés ce mardi. Le match dingue remporté sur le gong par le Cameroun contre la Gambie (2-3) a eu raison des chances ghanéennes d’entrevoir le tableau principal.

Enthousiasmants lors du Mondial 2022, les Black Stars ont été bien moins convaincants cet hiver. Lundi, face au Mozambique, les Ghanéens menaient de deux buts à la 90e minute, avant de s’effondrer et de concéder le nul (2-2). Le temps additionnel a donc été fatal, et les journalistes locaux ne s’y étaient pas trompés en huant le groupe. Quatre fois championne d’Afrique et habituée des places d’honneur, la sélection ghanéenne n’avait jamais été éliminée de deux CAN consécutives dès le premier tour.

No Partey, no party.

