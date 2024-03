Un nouveau gardien à Marseille ?

La théorie selon laquelle, tous les joueurs sont fans de Marseille mais personne ne veut y jouer se confirme chaque jour.

André Onana, de passage à Marseille ce jeudi en a profité pour s’arrêter à la Commanderie et rendre visite à certains de ses compatriotes du groupe olympien, comme Faris Moumbagna, Jean Onana et Simon Ngapandouetnbu. Il en a profité pour revêtir le maillot phocéen du gardien de but Simon Ngapandouetnbu et s’entraîner avec, tout sourire.

Au repos pendant la trêve, comme toute la sélection camerounaise, sa venue s’inscrit dans le cadre d’une visite de courtoisie. Lui qui avait fait le voyage jusqu’à Yaoundé, en a profité pour s’arrêter sur les côtes françaises. Mais, amis marseillais, ne vous hâtez pas, vous pouvez écarter toute suspicion de transfert, il est heureux en Angleterre et a même préféré rater un match de Coupe d’Afrique plutôt que de louper un match en club.

André Onana s’entraînant tout sourire avec le maillot de son jeune frère de Marseille Simon Ngapandouetnbu.😁🏃🏾‍♂️ pic.twitter.com/BQkzJ0K1nx — 𝗝𝗼𝘂𝗲𝘂𝗿𝘀 𝗰𝗮𝗺𝗲𝗿𝗼𝘂𝗻𝗮𝗶𝘀 🇨🇲🦁 (@JoueursCMR) March 22, 2024

