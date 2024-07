Le numéro d’André Onana aux tirs au but contre Arsenal

Tout pour le show.

Lors du match amical entre Arsenal et Manchester United (2-1) dans la nuit de samedi à dimanche, André Onana, le portier des Red Devils, s’est distingué au Sofi Stadium d’Inglewood, près de Los Angeles (États-Unis). Le gardien camerounais a assuré le spectacle lors de la séance de tirs au but – qui a eu lieu, pour le fun, malgré la victoire des Londoniens à la fin des 90 minutes (2-1).

Après avoir pris lors de la rencontre deux pions signés Gabriel Jesus (26e) et Gabriel Martinelli (81e), Onana a tout fait pour déstabiliser les tireurs des Gunners – notamment Gabriel Magalhães et Fábio Vieira – en leur montrant vers quelle direction ils devaient tirer. Les deux joueurs ont néanmoins transformé leurs tentatives et Gabriel est même venu le chambrer. Ce petit numéro semble quand même avoir fonctionné puisque United a remporté la séance (4-3).

Onana has already provided content for us before the season has started. pic.twitter.com/Pv6O4zVMtZ

