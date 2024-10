Pronostic FC Porto Manchester United : Analyse, cotes et prono du match de Ligue Europa

Le FC Porto sème un peu plus le doute du côté de Manchester United

Le FC Porto sort d’une saison où il a dû constater la supériorité du Sporting en championnat mais où il a sauvé les meubles en remportant la Coupe du Portugal. Pour lancer ce nouvel exercice, les Dragoes ont pris justement le dessus sur le Sporting en Super Coupe du Portugal. En revanche, les hommes de Vitor Bruno ont perdu face à ces mêmes Lisboètes en Liga portugaise, connaissant ainsi un seul revers lors des 7 premières journées. Actuellement, Porto occupe la 2e place du classement avec 3 points de retard sur le Sporting. En Europa League, le club portugais a manqué son entrée en étant battu sur le terrain des Norvégiens Bodo/Glimt (3-2) souvent trop sous-estimés. Déjà un peu au pied du mur, Porto doit se reprendre lors de la réception de Manchester United. Pour cela, les protégés de Vitor Bruno comptent sur la fébrilité actuelle du club anglais et sur le talent de ses joueurs comme le buteur Omorodion, le milieu Grujic, ou les attaquants Galeno et Pepê.

En face, la crise semble être de plus en plus proche à Manchester. En effet, les Red Devils vivent un nouveau début de saison décevant. En 6 journées de Premier League, les hommes d’Erik ten Hag se sont seulement imposés à deux reprises face à Fulham et Southampton. Lors des autres rencontres, les Mancuniens ont notamment concédé deux lourdes défaites à Old Trafford face à deux équipes visant le podium, Liverpool (0-3) et Tottenham (0-3). L’an passé, Ten Hag avait certainement gardé sa place car son équipe avait soulevé la FA Cup, en finale face à City. L’entame de sa formation est très insatisfaisante et la colère commence à gronder dans le Nord de l’Angleterre. Offensivement, les Rashford, Zirkzee, Garnacho ou Bruno Fernandes sont très décevants. Ajoutons que l’une des rares satisfactions, le jeune international Mainoo, s’est blessé contre les Spurs. Lors de sa première sortie européenne, United a partagé les points à Old Trafford face à Twente (1-1). Face à une équipe de Man U loin d’être dans une forme optimale, Porto semble en mesure de signer au moins le nul.

