Manchester United frustré à Crystal Palace

Crystal Palace 0-0 Manchester United

Une statue pour Dean Henderson !

En déplacement sur la pelouse de Crystal Palace, les Red Devils ont bien cru revenir avec les trois points de la victoire, mais ils ont dû se contenter du point du nul (0-0). La faute essentiellement à Dean Henderson, impérial sur sa ligne. Entrés tambour battant dans la rencontre, les coéquipiers de Bruno Fernandes n’ont eu de cesse de buter sur le gardien anglais formé… à Manchester United et qui a dégoûté Alejandro Garnacho (10e et 42e), Matthijs de Ligt (6e et 13e) ou encore Lisandro Martínez (14e).

Manchester incapable de marquer

Décidément très maladroits à la finition, les visiteurs ont même touché la barre par deux fois sur la même action (27e) par le biais de Garnacho et Bruno Fernandes. Avec un trio Joshua Zirkzee, Christian Eriksen et Fernandes très remuant et à la baguette de la plupart des actions de United, les hommes d’Erik ten Hag auraient bien mérité de rentrer aux vestiaires avec un but d’avance, même si Eberechi Eze aurait pu contrecarrer leur plan au dernier moment (44e).

L'énorme occasion pour Manchester United ! 😱 Garnacho et Dalot trouvent tous les deux la transversale de Dean Henderson !#CRYMUN | #PremierLeague pic.twitter.com/X1CqMEtY5G — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) September 21, 2024

Reparti sur les mêmes bases après la pause, Manchester a de nouveau vu Fernandes (52e) louper le cadre sur une délicieuse frappe de l’extérieur du pied ou Dean Henderson mettre Garnacho en échec (63e). Mais les Red Devils ont surtout vu André Onana sortir de sa boîte pour faire le show à son tour. Alors que les locaux relevaient la tête, le gardien camerounais a réalisé un double arrêt extraordinaire (63e). À la parade devant Eddie Nketiah, il a sauvé les siens sur le rebond, repoussant la tête à bout portant d’Ismaïla Sarr. Manchester est ce soir 11e, tandis que Palace est bien mal en point, à la 16e place.

Si Manchester n’a plus gagné à Palace depuis juillet 2020, les Eagles n’ont toujours pas gagné en championnat cette saison.

Olise et Crystal Palace déplument Manchester United