L’arbitre de Crystal Palace-Manchester United sera équipé d’une caméra

Oubliez les cartons bleus, les cinq remplacements et les temps additionnels rallongés, le futur de l’arbitrage débarque ce lundi en Premier League. À l’occasion du match opposant Crystal Palace à Manchester United, l’arbitre de la rencontre, l’Australien Jarred Gillett, sera équipé d’une caméra disposée à son oreille. Déjà présente sur les terrains de rugby depuis de nombreuses années, la « RefCam » vise à offrir aux supporters une vision unique des actions de jeu et de mettre en avant les décisions et les conversations auxquels sont confrontés les arbitres durant la rencontre.

En février dernier, Daniel Schlager avait utilisé un système similaire lors du match championnat entre l’Eintracht Francfort et Wolfsburg (2-2) et les images avaient ensuite été diffusées dans une série de vidéos. La Premier League franchit également le pas de cette innovation et espère ainsi réduire le nombre d’abus subis par les officiels durant les matchs.

Même avec tout le matos dernier cri, Ruddy Buquet n’aurait vu que ce qu’il voulait voir pendant Metz-Rennes.