André Onana a-t-il utilisé de la vaseline contre Liverpool ?

La pente est glissante.

André Onana a été aperçu en train d’appliquer une crème bien mystérieuse sur ses gants lors de la rencontre face à Liverpool dimanche. De la vaseline, comme l’ont cru certains internautes ? Il semblerait que non. The Athletic a contacté des proches du Camerounais, qui ont affirmé qu’il s’agissait plutôt d’une « substance conçue spécifiquement pour améliorer l’adhérence ».

Onana applies Vaseline on his gloves, no wonder he can't catch the ball. pic.twitter.com/2yQqre8oDp

— Troll Football (@TrollFootball) April 7, 2024