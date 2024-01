André Onana : « On va prendre nos responsabilités »

Les chats domptables.

Surclassé par le Sénégal lors du choc du jour en Coupe d’Afrique des nations, le Cameroun est dos au mur et devra dans tous les cas battre la Gambie lors de la dernière journée, pour espérer voir les huitièmes de finale de la compétition. En zone mixte, André Onana a tenté de sonner la révolte : « Peut-être qu’ils ont mieux joué. On a eu nos occasions… les deux équipes ont eu leur période. On a eu l’occasion de revenir à 2-2, ce n’est pas rentré. Tout se joue sur des détails, et le match a basculé. Au bord de l’élimination ? Non. Nous sommes une grande nation, avec un match important qui vient et on va tout donner. On sait très bien que ça va être difficile, c’est la raison pour laquelle nous sommes là. Et on va assumer nos responsabilités. Il faut aussi reconnaître la qualité de l’équipe adverse. On a joué contre le champion d’Afrique, ils nous ont mis en difficulté. Mais sur les 45 dernières minutes, on a été meilleurs. On doit apprendre de nos erreurs », a martelé le portier des Lions indomptables, pas exempt de tout reproche sur le troisième but sénégalais.

#ToutPourLaCAN 🌍 : La réaction à chaud d'André Onana 🇨🇲 : "On n'est pas éliminés. Nous sommes une grande nation et on va prendre nos responsabilités" 🗣️ pic.twitter.com/fmZz5vJiBO — CANAL+ SPORT Afrique (@cplussportafr) January 19, 2024

Même ses propres erreurs ?

