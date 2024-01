Le Sénégal tape le Cameroun et s'invite en huitièmes

Sénégal 3-1 Cameroun

Buts : I. Sarr (16e), H. Diallo (71e) & Mané (90e+5) pour les Lions de la Téranga // Castelletto (84e) pour les Lions indomptables

Ismaïla Sarr a pris le relais de Lamine Camara.

Après le doublé de Camara contre la Gambie (3-0), c’est Sarr qui a porté le Sénégal vers la victoire dans le choc face au Cameroun ce vendredi (3-1), avec un but et une passe décisive. Grâce à cette nouvelle victoire, les Lions de la Téranga sont d’ores et déjà qualifiés pour les huitièmes, alors que leurs adversaires du jour patinent (un point en deux rencontres, avec un nul 1-1 face à la Guinée).

Le joueur de l’Olympique de Marseille a d’abord lancé les siens sur un bel enchaînement et une frappe déviée par le malheureux André-Frank Zambo Anguissa (1-0, 16e). En deuxième période, il a fait une offrande, une vraie, à un Habib Diallo bien placé dans les six mètres (2-0, 84e). Amorphes, les Camerounais ont attendu la fin de rencontre pour se rebeller, avec une tête de Jean-Charles Castelletto sur corner (2-1, 83e), pour convertir la première – et seule – frappe cadrée des siens. Le Nantais aurait aussi pu amener l’égalisation mais Georges-Kévin Nkoudou a raté la cible de peu (90e+4). Finalement, Sadio Mané a tué le suspense sur un centre d’Idrissa Gueye (3-1, 90e+5).

Rendez-vous au tour suivant !

Sénégal (4-3-3) : É. Mendy – Diatta, K. Koulibaly, A. Diallo, Jakobs – P. Sarr (I. Gueye, 74e), P. Gueye, L. Camara (P. Ciss, 90e) – I. Sarr (I. Ndiaye, 82e), H. Diallo (N. Jackson, 81e), S. Mané. Sélectionneur : Aliou Cissé.

Cameroun (4-3-3) : A. Onana – Tchato (Tchamadeu, 90e+1), Wooh, Castelletto, Tolo – Kemen, Neyou (Ntcham, 79e), Anguissa – Ngamaleu (Moumbagna, 74e), Magri, N’Koudou. Sélectionneur : Rigobert Song.

