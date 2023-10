Pronostic Sénégal Cameroun : Analyse, cotes et prono du match amical international

Le Sénégal solide face au Cameroun

Cette rencontre amicale entre le Sénégal et le Cameroun se dispute au stade Bollaert de Lens. La sélection dirigée par Aliou Cissé est assurée de participer à la prochaine Coupe d’Afrique des nations puisqu’elle a remporté son groupe devant le Mozambique tout en restant invaincue. À cette occasion, les Lions de la Téranga défendront leur titre obtenu en 2022. Actuellement, le Sénégal est certainement la meilleure nation africaine avec le Maroc, puisqu’en plus de son titre en CAN, elle s’était hissée en 8es de finale du dernier Mondial face à l’Angleterre. Pour son dernier match disputé, la bande de Cissé s’est inclinée contre l’Algérie de Belmadi (0-1) en amical. Pour disputer cette rencontre amicale, le sélectionneur des Lions de la Téranga a convoqué ses meilleurs éléments, à l’image de Mendy, Koulibaly, Gueye, Iliman Ndiaye, Nicolas Jackson et évidemment Sadio Mané.

En face, le Cameroun reste sur de grandes déceptions avec une élimination en demi-finales de la dernière CAN organisée sur son sol. Qualifiés pour le Mondial à la suite d’une double confrontation épique face à l’Algérie, les Lions indomptables n’ont pas réussi à sortir de leur groupe malgré un succès de prestige face au Brésil (1-0). Depuis, les Camerounais se sont également qualifiés pour la CAN qui se dispute en Côte d’Ivoire en début d’année, mais n’ont pas brillé lors des éliminatoires. Lors de cette coupure internationale, les hommes de Rigobert Song disputent des matchs amicaux pour être prêts en janvier. En fin de semaine dernière, ses protégés se sont inclinés contre la Russie (1-0). Pour affronter le Sénégal, Song compte sur Mbeumo, Castelletto, Aboubakar, Magri, Ekambi ou sur le portier Onana, réintégré dans l’effectif après son accrochage du Mondial. Très régulier, le Sénégal part favori de cette opposition face au Cameroun et devrait accrocher au moins un nul.

