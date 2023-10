Le Sénégal dompte le Cameroun

Sénégal 1-0 Cameroun

But : Mané (34e)

Avant leur rendez-vous au sommet lors de la prochaine CAN, le Sénégal et le Cameroun jouaient une répétition générale à Lens. Résultat ? Une courte victoire des Lions de la Téranga grâce à Sadio Mané.

Un amical qui n’a d’amical que le nom

À Lens, Sénégalais et Camerounais se sont donné rendez-vous il y a plus d’un mois pour un match amical. Mais, jeudi dernier, ce duel de Lions prend une saveur toute particulière après le tirage au sort de la prochaine Coupe d’Afrique des nations en Côte d’Ivoire (13 janvier-11 février 2024). Avec, dans le groupe C, un alléchant Sénégal-Cameroun prévu le 18 janvier prochain. Un sacré hasard qui fait même réfléchir les deux fédérations à reporter la rencontre de ce lundi soir. D’un simple amical, on passe donc à un vrai match de préparation, avec un léger avantage psychologique à gagner.

Rencontre qui a finalement bien lieu dans un stade Bollaert qu’on ne connaît que très rarement aussi peu rempli. Pas de guichets fermés, mais une belle fête populaire, notamment sur le parvis de l’enceinte du RC Lens. Sur le terrain, pas d’enseignements majeurs à retenir, les deux sélectionneurs ne voulant certainement pas dévoiler trop de cartes. Dans un duel engagé où la victoire compte peu importe l’enjeu minime. Il faut voir les coups de colère de Vincent Aboubakar auprès de l’arbitre du soir, Willy Delajod, qui officie dans notre belle Ligue des Talents habituellement.

Pape Matar Sarr-Nampalys Mendy, ça promet

Finalement, c’est une victoire des champions d’Afrique en titre avec cet unique but de Sadio Mané sur penalty après un accrochage dans la surface (1-0, 34e). Les coéquipiers du Marseillais Iliman Ndiaye, entré à un quart d’heure du terme, ont les plus grosses occasions. On pense à ce raté monstre d’un autre joueur de l’OM, Ismaïla Sarr, qui trouve le moyen de frapper à côté à 3 contre 1 (66e). Ou encore à cette barre transversale de Boulaye Dia (85e).

Côté Cameroun, il y a bien cette double opportunité pour Darlin Yongwa (60e), mais le joueur du FC Lorient ne trouve pas les filets d’Edouard Mendy. Le seul frisson dans une soirée camerounaise bien délicate. Le deuxième acte est quasiment un néant collectif, avant un léger réveil par la suite.

Au boulot, Rigobert Song…

Sénégal (3-4-3) : E. Mendy – Kouyaté (A. Diallo, 90e+4), Niakhaté, Koulibaly – K. Diatta, Jakobs, N. Mendy (I. Gueye, 78e), P. M. Sarr (P. Ciss, 69e) – I. Sarr (I. Ndiaye, 78e), Mané, H. Diallo (Dia, 69e). Sélectionneur : Aliou Cissé.

Cameroun (4-4-2) : Onana – Castelletto (Bokele, 73e), O. Gonzalez, Moukoudi, Yongwa – Kunde (Ngameleu, 73e), Ondoua (Elliott, 84e), Ntcham, Mbeumo – Toko Ekambi, Aboubakar (Magri, 80e). Sélectionneur : Rigobert Song.

