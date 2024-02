CAN : le geste fort des Congolais pendant leur hymne

L’image de la soirée à n’en pas douter.

À quelques minutes du coup d’envoi de la demi-finale entre la Côte d’Ivoire et la République démocratique du Congo, Cédric Bakambu, auteur d’une sortie en début de semaine, et ses coéquipiers ont profité de l’hymne congolais pour dénoncer les récents massacres survenus dans l’Est de leur pays.

Main devant la bouche, doigts sur la tempe à la façon d’un pistolet et brassard noir vissé au bras, les joueurs de Sébastien Desabre ont profité de ce moment pour exposer aux yeux du monde ces combats qui font rage depuis près de 30 ans en RDC et qui auraient déjà fait six millions de morts.

Respect.

