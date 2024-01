Le Cameroun bute d’entrée sur la Guinée

Cameroun 1-1 Guinée

Buts : Magri (51e) pour les Lions Indomptables // Bayo (10e) pour Syli

Carton rouge : Kamano (45+3e)

Samuel Eto’o voit (déjà) rouge.

Mis sous pression par l’excellente entrée en lice du Sénégal face à la Gambie (3-0), le Cameroun n’est pas parvenu à battre la Guinée, pourtant à 10 durant une mi-temps, dans cette première journée du groupe C de la CAN 2023 (1-1). Tout commence de la pire des manières pour les Lions Indomptables. Suite à un sortie de balle mal négociée, Mohamed Bayo hérite du cuir dans la surface et trompe Ondoa d’une frappe limpide (0-1, 10e). Le premier but de sa carrière dans cette compétition. La réaction camerounaise ne se fait pas attendre car quelques minutes plus tard, Zambo Anguissa, trouvé sur un coup franc de N’Koudou, a la balle d’égalisation au bout du crâne mais ce dernier ne cadre pas son coup de casque (13e). Dominateurs sans être convaincants, les hommes de Rigobert Song n’arrivent pas à se montrer dangereux dans ce premier acte et peinent à contenir les contre-attaques adverses. Mais juste avant la mi-temps, Kamano, le capitaine guinéen, écope d’un carton rouge pour une vilaine semelle sur Magri (45+3e).

Un tournant dans cette rencontre puisque les Lions Indomptables reviennent à la hauteur de la Guinée dès le début de la seconde période. Suite à un énième centre millimétré de N’Koudou côté gauche, Magri domine Sylla dans les airs avant de boxer le ballon du front pour battre Koné (1-1, 51e). Libéré par ce pion, le Cameroun passe tout près de perdre à son tour un de ses joueurs également car Moukoudi anéantit une action de but sur un déboulé de Camara (62e). L’ancien joueur de Saint-Étienne s’en sort miraculeusement avec un jaune. Malgré leur supériorité numérique, les hommes de Rigobert Song restent brouillons à l’image de l’occasion de but gâchée par N’Koudou, pourtant parfaitement servi au point de pénalty par Castelletto. Toko Ekambi pense libérer son peule à quelques secondes de la fin de la rencontre mais son tir puissant est détourné par Koné, auteur d’une parade décisive (88e). Le score en reste là. La deuxième nation la plus titrée de l’histoire de la compétition, pourtant en supériorité numérique pendant une mi-temps, concède un triste match nul face à une équipe de Guinée valeureuse.

Les Lions de la Teranga se frottent les mains.

Cameroun (4-3-3) : Ondoa – Castelletto, Wooh (Gonzalez, 73e), Moukoudi, Yongwa – Ntcham, Kemen (Moumbagna, 85e), Anguissa – Magri (Ngamaleu, 75e), Toko Ekambi, N’koudou. Entraîneur : Rigobert Song.

Guinée (4-3-3) : Koné – Conte (Diakite, 56e), Jeanvier, Diakhaby, Sylla – Moriba, Konaté (Sylla, 90e+5), Camara – Guilavogui (F.Conte, 56e), Bayo (Kante, 85e), Kamano. Entraîneur : Kaba Diawara.

