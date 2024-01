Mohamed Bayo délivre et qualifie la Guinée contre la Guinée équatoriale

Guinée équatoriale 0-1 Guinée

But : Bayo (90e+8) pour le Syli National Expulsion : Bikoro (55e) pour le Nzalang Nacional

Malédiction So Foot !

À Abidjan, la Guinée de Kaba Diawara a remporté sa première victoire en élimination directe depuis 1976, contre le poil à gratter équato-guinéen (0-1). Direction les quarts de finale, face au vainqueur d’Égypte-RD Congo.

La Guinée entre avec un peu plus de mordant, mais sans obtenir plus que des corners. Rapidement, c’est une partie d’échecs qui s’installe, les deux nations se jaugeant avant tout, jusqu’à l’ennui. L’agressivité est à la limite de chaque côté, et il faut attendre la seconde période pour voir le drama si caractéristique de la CAN s’installer. Mory Konaté se voit refuser son ouverture du score de la tête, de manière logique, pour un hors-jeu (55e), juste avant l’exclusion tout aussi logique de Féderico Bikoro. Un véritable attentat, puisque son crampon tatoue l’abdomen de Mohamed Bayo.

Pour autant, c’est la Guinée qui semble plus timorée après l’exclusion du milieu équato-guinéen. Une combinaison sur coup franc et une semelle sur Iban Salvador offrent même un penalty inespéré à Emilio Nsue, mais l’actuel meilleur buteur de la CAN frappe la base du montant droit (69e). Il s’agit là du réel tournant. L’entrée de Naby Keïta libère les attaquants du Syli National, et Jesús Owono doit se démultiplier dans les cages pour sauver ses coéquipiers (82e, 86e, 90e+6). Avant le coup de grâce : sur un centre sorti du pied d’Ibrahim Diakité, côté droit, Mohamed Bayo surgit au premier poteau pour crucifier la Guinée équatoriale, du crâne (0-1, 90e+8).

Le Nzalang Nacional en fera longtemps des cauchemars.

Guinée équatoriale (4-4-1-1) : Owono – Akapo, Orozco, Coco, Ndong – Iban Salvador, Bikoro, Ganet, Buyla – Machín – Nsue. Entraîneur : Juan Micha.

Guinée (4-4-2) : I. Koné – I. Diakité, Diakhaby, Jeanvier, Is. Sylla – Guilavogui, M. Konaté, A. Diawara, S. Sylla – Bayo, A. Camara. Entraîneur : Kaba Diawara.

La Guinée équatoriale, c’est du costaud