Pronostic RD Congo Guinée : Analyse, cotes et prono du quart de finale de la CAN

Contre la RD Congo, la Guinée devrait s’en sortir

La série de matchs sans victoire se poursuit pour la RDC (7), et pourtant, on les retrouve en quarts de finale de la CAN. En effet, les Léopards ont enchaîné 3 matchs nuls en poules contre la Zambie (1-1), le Maroc (1-1) et la Tanzanie (0-0), suffisant pour récupérer la 2ème place pour se qualifier. En huitièmes contre l’Egypte, la rencontre fut très serrée et se terminera sur le score de 1-1 dans le temps règlementaire et à la fin des prolongations, avant une séance de tirs aux buts interminable (7-8). Parmi les cadres de cette sélection, on retrouve évidemment le capitaine Chancel Mbemba (OM) ou encore le lorientais Gedeon Kalulu (Lorient) et un autre joueur de Ligue 1, le milieu de Nantes Moutoussamy. En attaque, il y a du choix entre des garçons comme Bakambu (ex-OM), Wissa (Brentford), Banza (Braga) ou encore Silas (Stuttgart).

La Guinée a été un peu plus convaincante dans une poule relevée, décrochant la 3ème place derrière le Sénégal et le Cameroun a égalité de points avec ces derniers, contre qui ils ont d’ailleurs obtenu le nul lors de la première journée (1-1). Derrière, les Guinéens ont dominé la Gambie (1-0) avant de tomber comme toutes les équipes de la poule face au Sénégal (0-2). En huitièmes, les Syli National ont arraché la victoire en toute fin de rencontre (0-1) grâce à l’attaquant havrais Bayo. Il n’est pas le seul à évoluer en Ligue 1 puisque Guilavogui (Lens), Sylla (Montpellier) et Diakité (Reims) y évoluent aussi. La force collective de cette équipe pourrait les mener encore plus loin dans la compétition, d’autant plus face à une équipe qui n’a pas totalement convaincu. La rencontre pourrait voir les deux équipes marquer comme lors des 7 confrontations entre les deux équipes.

L'Égypte éliminée aux tirs au but par la RD Congo