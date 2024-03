Mohamed Bayo s’excuse après son altercation avec Christopher Opéri

Un Havre de paix.

En supériorité numérique pendant plus d’une demi-heure, le HAC s’est tout de même incliné ce dimanche à Clermont (2-1), sa cinquième défaite sur les six derniers matchs. En plus de ce nouveau revers, les Hacmen ont vu Mohamed Bayo et Christopher Opéri en venir aux mains à la 79e minute, avant d’être séparés par Arouna Sanganté. Une mauvaise image qu’a regrettée l’ancien attaquant clermontois dans un communiqué sur ses réseaux sociaux. « Évidemment que la tension que vous avez pu constater sur le terrain n’est que le résultat d’une immense frustration. Chris est un élément indispensable dans notre quête du maintien », a-t-il notamment écrit.

Avant d’ajouter : « Cela n’enlève rien au fait que nous devons aussi garder le contrôle et gérer nos émotions, car nous devons être source d’exemple pour les jeunes générations. » Sanganté, le capitaine, est également revenu sur cette embrouille au micro de Prime après la partie : « Il ne faut pas que ce soit amplifié aussi, que ça ait un impact dans le jeu, car après, on a concédé une situation qui aurait coûté très cher. (Clermont avait marqué un but dans la foulée, finalement refusé, NDLR.) »

Bayo croyait peut-être qu’il jouait encore à Clermont.

