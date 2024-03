Metz enchaîne, Le Havre se reprend et Monaco s’arrache

Dans un après-midi de Ligue 1 très pauvre en buts, trois victoires sur la plus courte des marges ont eu lieu : Metz a vaincu Clermont dans le choc de la peur pour continuer à croire au maintien, Le Havre a battu un Toulouse pourtant en forme, et Monaco s'est rapproché de la deuxième place en venant à bout de Strasbourg.

La bonne affaire du jour

Elle est signée Metz, qui se relance complètement dans la course au maintien en éliminant quasiment un concurrent direct ! En gagnant le match de la peur contre Clermont (1-0), les Grenats reviennent à deux points du barragiste, Lorient. Mieux, ils ne sont pas si loin que ça du ventre mou. Pour signer cette deuxième victoire d’affilée contre un rival (après leur succès face à Nantes), les Lorrains ont pu compter sur Georges Mikautadze : à la demi-heure de jeu, l’attaquant a transformé un penalty sanctionnant une faute d’Andy Pelmard sur Maxime Colin. La solidité défensive des locaux et les arrêts d’Alexandre Oukidja ont fait le reste, n’en déplaise aux visiteurs qui continuent de s’enfoncer malgré une possession de balle largement en leur faveur et l’arrivée de Sébastien Bichard…

Le coaching du jour

59e minute, à la Meinau. Monaco est accroché à Strasbourg (qui n’a alors cadré aucune frappe), raison pour laquelle Adi Hütter effectue un triple changement. Et c’est ainsi qu’apparaît Eliesse Ben Seghir à la place de Youssouf Fofana. Choix gagnant, puisque le remplaçant fera triompher l’ASM une dizaine de minutes plus tard en profitant d’une accélération de Maghnes Akliouche… lui aussi entré en jeu en même temps que le buteur. Inférieur bien que résistant, le RCSA a dû s’avouer vaincu (0-1). Alaa Bellaarouch a eu beau enchaîner les parades, le gardien n’a pu que retarder l’échéance. Avec cette nouvelle défaite et aucun succès en 2024 en championnat, les Alsaciens se maintiennent tant bien que mal en dehors de la zone rouge avec une longueur d’avance sur la seizième position. Pour la bande de Wissam Ben Yedder, la place du dauphin occupée par le Stade brestois n’est plus qu’à un minuscule point.

La surprise du jour

Trois victoires consécutives d’un côté, cinq défaites de rang et sept rencontres sans succès toutes compétitions confondues de l’autre. Et pourtant, c’est bien l’équipe en méforme qui s’est imposée sur la plus courte des marges lors de HAC-Téfécé. La faute à Christopher Opéri, qui a marqué le seul but de la partie d’une demi-volée décisive à la 60e minute. Conséquence : La Havre se cale à deux unités derrière le TFC. Un résultat mérité, finalement : Guillaume Restes a dû sauver son clan à plusieurs reprises, et Mohamed Bayo a touché le poteau, alors que les visiteurs ne se sont procuré qu’une seule vraie occasion, par Aron Donnum. Fin de série pour tout le monde.

Les résultats de l’après-midi :

Metz 1-0 Clermont

But : Mikautadze (33e, S.P.)

Strasbourg 0-1 Monaco

But : Ben Seghir (72e)

Le Havre 1-0 Toulouse

But : Opéri (60e)

