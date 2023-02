Tactique : Eliesse Ben Seghir en diagonale

« Fais-nous ta spéciale ! Fais-nous ta spéciale ! », hurlait Yann Lienard, troisième gardien de l’AS Monaco depuis les tribunes de l’Abbé-Deschamps le 28 décembre dernier. Comme pour indiquer que tout le groupe monégasque savait déjà de quoi était capable un ado qui ne sera majeur que le 16 février prochain au moment de rentrer sur son pied droit et d’armer à 25 mètres pour ses premières minutes en pro – il avait seulement disputé une minute face à l’Étoile rouge de Belgrade en Ligue Europa début novembre auparavant. Son coéquipier Malang Sarr avait d’ailleurs confirmé le potentiel déjà bien connu du gamin en après-match : « Je ne veux pas faire le rabat-joie, mais je ne suis pas surpris par sa réussite. C’est un garçon qui prend ses responsabilités, on le voit sur ses deux buts. » Depuis, le plus jeune joueur à avoir inscrit un doublé sous les couleurs de l’ASM depuis Thierry Henry en 1995 n’a plus quitté le onze et a même pris part à toutes les rencontres où il a été apte. S’il n’a disputé l’intégralité d’aucune d’entre elles, qu’il a manqué le dernier déplacement à Clermont (0-2) la faute à une légère blessure au pied et qu’il « ne peut pas encore enchaîner » selon coach Clement, Eliesse Ben Seghir est aujourd’hui sans aucun doute l’une des pierres les plus précieuses de Louis-II. Quelques jours après une performance impressionnante au stade Vélodrome (1-1), le petit prince de Monaco aura à nouveau l’occasion de briller face à un géant du championnat ce samedi, lors de la réception du Paris Saint-Germain.

Moteur débridé

Aligné au dernier étage du 4-4-2 de Philippe Clement aux côtés de Breel Embolo, Ben Seghir profite d’une liberté de mouvement conséquente autour du Suisse, moins mobile, mais qui fait office de point d’appui remarquable. Et si beaucoup de jeunes joueurs auraient été déstabilisés par les responsabilités à assumer avec ballon à ce poste, le natif de Gassin, lui, n’attendait que ça. Pour preuve, lorsqu’il a suppléé son capitaine Wissam Ben Yedder à la pause pour son baptême à Auxerre, l’international français avait alors bouclé sa première période avec 19 ballons touchés. Le jeune prodige quant à lui terminera les 45 minutes suivantes avec 34, pas loin du double. Lui non plus, tu ne lui parles pas d’âge, à l’image de la génération 2005 complétée entre autres par Désiré Doué et Mathys Tel.

𝐕𝐨𝐮𝐬 𝐧𝐞 𝐯𝐞𝐫𝐫𝐞𝐳 𝐫𝐢𝐞𝐧 𝐝𝐞 𝐩𝐥𝐮𝐬 𝐛𝐞𝐚𝐮 𝐚𝐮𝐣𝐨𝐮𝐫𝐝'𝐡𝐮𝐢 🤩 Le doublé pour Eliesse Ben Seghir, qui offre la victoire aux Rouge & Blanc 🇲🇨 2⃣-3⃣ #AJAASM pic.twitter.com/TrWkhqDEIp — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) December 30, 2022

Néanmoins, plus que dans sa capacité à se rendre disponible constamment, ce qui impressionne rapidement avec le jeune Eliesse réside dans sa faculté à repérer les espaces les plus opportuns selon la séquence en cours. Comme s’il semblait en recherche perpétuelle de la terre promise pour offrir la solution la plus évidente et pertinente à ses partenaires. Une quête qui le balade aux quatre coins du terrain, de la ligne médiane en passant par les couloirs – notamment à gauche pour avoir le jeu face à lui – jusque dans la surface adverse.

Pour sa première en Ligue 1 à Auxerre (2-3) le 28 décembre dernier et pour un de ses premiers ballons : il se déplace dans le bon intervalle pour offrir une solution à Guillermo Maripán et lui fait savoir…

Il est ensuite servi entre les lignes. Le droitier s’oriente parfaitement vers l’avant grâce à sa prise de balle pied gauche…

Avant de servir Ruben Aguilar lancé côté droit.

Toujours à l’Abbé-Deschamps quelques minutes plus tard : Aleksandr Golovin s’excentre et se retourne brusquement. À cet instant, Ben Seghir se précipite pour se démarquer et offrir une course à son coéquipier…

Il attaque alors encore une fois l’espace opportun, dans le sens contraire des déplacements auxerrois et dans l’espace laissé ouvert par ces derniers…

Il est ensuite parfaitement servi par son ami russe, avec qui il entretient une relation très complice sur le terrain, mais subit le retour de Jubal in extremis, corner.

Rendez-vous au premier virage

« Sur le terrain, je suis altruiste, assez complet, j’aime les dribbles et donner du spectacle. » Voilà comment se décrit Eliesse Ben Seghir. Car s’il est régulièrement l’issue de secours de ses partenaires, il est aussi un extincteur capable d’éteindre tout incendie balle au pied. Sa grosse qualité de première touche est une munition rare et précieuse dans un football où tout tend à diminuer, temps comme espace. C’est notamment grâce à cet atout qu’il avait brillé face aux pyromanes d’Igor Tudor.

Qualité technique ? Fort. Le mouvement ? Fort. Finition ? Fort. Le physique, on peut encore le travailler, mais il a le temps ! Breel Embolo

Plus que son toucher de balle soyeux, EBS analyse parfaitement les situations qu’il amorce et sait choisir l’option la plus efficace pour chaque ballon joué dos au but. Choisir entre éliminer sur sa prise de balle pour faire sauter la pression et trouver ensuite un partenaire vers l’avant ou jouer en une touche pour aspirer l’adversité et libérer un coéquipier proche semble être une évidence pour lui. Néanmoins, la finalité est souvent la même : le Franco-Marocain permet aux siens de progresser. Une maturité rare mais cohérente pour un joueur de 17 ans qui, après tout, ne rêve pas du Real Madrid ou de Manchester United, mais juste de jouer contre son frère aîné (Salim, 19 ans, prêté à Valenciennes par l’OM) en professionnel.

Face à Marseille (1-1) le 28 janvier dernier : Eliesse Ben Seghir est trouvé dos au jeu par Vanderson et subit instantanément la pression de Rongier…

N’ayant pas de solution évidente, le jeune Monégasque s’oriente vers l’espace libre pour se donner du temps et s’extirper de la densité…

Avant de feinter le capitaine marseillais du soir d’un dribble derrière la jambe d’appui…

Et de pouvoir servir Vanderson complètement libre, du gauche. Grâce à cet enchaînement, le marquage individuel phocéen a volé en éclats.

Lors de la réception d’Ajaccio (7-1) le 15 janvier : le numéro 44 se rend disponible entre les lignes pour Vanderson une nouvelle fois…

Cette fois, malgré sa qualité technique supérieure, la situation semble trop périlleuse pour tenter de se retourner face à trois adversaires. Ben Seghir en est conscient et remet alors en une touche vers Youssouf Fofana…

Qui, après une rapide combinaison, pourra changer le jeu vers Caio Henrique à l’opposé qui profite d’espace à la suite de la densité corse autour du jeune Monégasque.

Capable d’éliminer en un contre un, à l’aise avec son pied gauche, insubmersible face à la pression, intelligent et disponible sans ballon, décisif 3 fois en 5 titularisations en Ligue 1 – à chaque fois contre Auxerre -, teigneux et volontaire défensivement, même s’il explose souvent au duel… Malgré ses 17 bougies, Eliesse Ben Seghir est déjà un joueur complet avec beaucoup de caractère, qui nécessite évidemment patience et évolution notamment dans certains choix proches du but adverse. Son sideman offensif Breel Embolo a d’ailleurs bien résumé le phénomène : « Qualité technique ? Fort. Le mouvement ? Fort. Finition ? Fort. Le physique on peut encore le travailler, mais il a le temps ! » Depuis le 28 décembre, date du week-end d’intégration de Ben Seghir, Monaco est la meilleure équipe de Ligue 1 avec 17 points engrangés en 7 rencontres devant Marseille (16) et Nice (14). Plus éloquent encore, les Rouge et Blanc sont la meilleure attaque de l’Hexagone sur cette période (19 buts inscrits). Si le gamin de 17 ans n’a assurément pas tout changé à lui seul, il est l’un des grands artisans du renouveau de la Principauté, de retour dans la course au podium à deux petites unités derrière Lens et Marseille.