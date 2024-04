Un mal pour un bien.

Alors que l’AS Monaco maîtrisait son sujet sans trembler face à Brest (0-2), Eliesse Ben Seghir a eu les fils qui se sont touchés dans le temps additionnel. Entré en jeu moins d’un quart d’heure plus tôt, le milieu offensif de 19 ans s’en est pris à Hugo Magnetti. Ce mardi, en conférence de presse, Adi Hütter a estimé que cette expulsion était bénéfique pour l’apprentissage du jeune qui a déjà été freiné par les blessures cette saison. « Il n’a pas réussi à contrôler ses émotions dans un moment qui le demandait, mais ce n’est pas un carton rouge très grave. Peut-être même que c’est une bonne chose pour la suite de sa carrière et peut-être que ça lui permettra de ne plus refaire cette erreur une deuxième fois », a rassuré le coach de l’ASM.

Après cette fin de match tendue où Wilfried Singo a également vu rouge, Adi Hütter a assuré que les deux joueurs s’étaient excusés auprès du groupe. La tension est donc retombée depuis dimanche, lorsque Youssouf Fofana avait dévoilé, au micro de Prime Video, son intention de ne pas laisser passer le geste d’humeur d’Eliesse Ben Seghir : « Il y aura une petite remontrance par rapport à ça. Je vais lui dire des mots qui vont rentrer dans la tête et qui seront efficaces. Sans le mettre dedans, car je pense qu’il est quand même affecté parce qu’il joue moins. Être expulsé en cinq minutes, je pense que deux, trois mots suffiront et qu’il reviendra pour nous faire gagner des matchs. »

Le défi est lancé.