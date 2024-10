Lyon et Auxerre se regardent dans les yeux

Lyon 2-2 Auxerre

Buts : Mikautadze (sp) (45e+5) & (62e) pour l’OL // Diomandé (47e), Traorè (72e) pour l’AJA

Drôle de dimanche après-midi au Parc OL.

Au terme d’une rencontre plutôt équilibrée en matière d’occasions, Lyon et Auxerre ont partagé les points (2-2). Sans Maxence Caqueret et Gift Orban, écartés pour choix techniques, ni Alexandre Lacazette et Rayan Cherki laissés sur le banc, c’est l’OL qui va faire la différence avant la pause au terme d’une séquence sans queue ni tête. Alors que les Auxerrois pensent que le ballon est sorti de l’aire de jeu, Gideon Mensah envoie un penalty dans l’ischio de Georges Mikautadze et concède le penalty. Les Auxerrois sont furieux, déposent une réserve technique en plein match, le Géorgien ne tremble pas et débloque (enfin) son compteur sous ses couleurs lyonnaises (1-0, 45e+5).

Mais voilà, au retour des vestiaires, deux ex-Lyonnais vont faire leur loi sur corner : Gaëtan Perrin à la baguette, Sinaly Diomandé à la réception, l’AJA est de retour dans le game (1-1, 47e). Le match continue de s’emballer, et sur un bonbon de Saïd Benrhama, Mikautadze valide son retour en forme et s’offre un doublé d’une tête bien placée au second poteau (2-1, 62e). Ça ne suffira pas, car le grand bonhomme de cette rencontre n’est autre qu’Hamed Junior Traorè. Dans tous les bons coups, l’ancien joueur de Sassuolo est tout heureux de détourner une lourde frappe de Diomandé pour égaliser à vingt minutes du terme (2-2, 72e). Dans le temps additionnel, le promu icaunais n’est pas loin de l’emporter, mais Lucas Perri s’envole sur une tentative en rupture de l’entrant Bair. Pas de vainqueur, l’OL reste septième à trois longueurs du podium, tandis que l’AJA glane un précieux point, son premier à l’extérieur, dans la lutte pour le maintien.